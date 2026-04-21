Odbornik Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Đuričković saopštio je da je projekat „Gradski stan“, najavljen još uoči lokalnih izbora 2022. godine, ostao nerealizovan, dok se stambena situacija u Podgorici značajno pogoršala.

Izvor: Skupština glavnog grada

"U moru informacija i populizma kojim se građani svakodnevno ciljano zatrpavaju, vjerovatno se dobar dio njih teško može sjetiti priče iz 'davne' 2022. godine, u jeku lokalnih izbora, kada je najavljen projekat 'Gradski stan'. Ipak, ako ne svi građani, vjerujem da će se ovog projekta sjetiti ona četvrtina domaćinstava, tačnije 27,5 odsto, odnosno njih 17.542, koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Kao i domaćinstva koja žive kod rodbine – njih 8.575, prema podacima sa popisa iz 2023. godine. O uspješnosti ekonomske i socijalne politike vladajuće garniture dovoljno govori ako uporedno posmatramo podatke iz popisa 2011. i 2023. godine. Prema popisu iz 2011. godine, u Podgorici je u nesigurnom stanovanju živjelo 11.663 domaćinstava (20,5 odsto od ukupnog broja), dok ih je 2023. bilo 17.542, što predstavlja porast od 50,4 odsto u apsolutnom broju, te rast udjela sa 20,5 na 27,5 odsto," navodi se u objavi Đuričkovića na Iksu.

On je kazao da je posebno značajan porast broja domaćinstava koja žive kod rodbine, i to sa 4.613 u 2011. godini na 8.575 u 2023. godini, što ukazuje na otežano osamostaljivanje mladih i nedostatak pristupačnih opcija za prvo stanovanje.

"Tako su pobjednici izbora u Glavnom gradu te 2022. godine, nakon izbornih obećanja, gotovo godinu dana kasnije, 4. avgusta 2023. godine, Skupštini Glavnog grada dostavili na usvajanje dokument „Informacija o potrebi kreiranja programa ‘Gradski stan’ za rješavanje stambenog pitanja mladih bračnih parova, ugroženih podstanara i osoba sa invaliditetom“. U sklopu usvojenog dokumenta nalazi se i „Akcioni plan za realizaciju programa ‘Gradski stan’“. Važno je napomenuti da ovaj dokument počinje rečenicom: 'Ova informacija ima za cilj da ukaže na alarmantno stanje po pitanju rješavanja stambenog pitanja velikog dijela građana Podgorice'.

Po tom akcionom planu, rokovi za realizaciju projekta izgledali su ovako:

Prikupljanje i procjena resursa – rok: septembar 2023.

Finansiranje programa – rok: septembar 2023.

Planiranje stambenih jedinica – rok: decembar 2023.

Implementacija programa (izbor najboljeg ponuđača, izgradnja stambenih jedinica, nadzor gradnje…) – rok: 24 mjeseca

Selekcija korisnika – rok: 1 mjesec od početka izgradnje (slika 2 i 3)

Dakle, shodno usvojenoj informaciji i akcionom planu, 2024. godine trebalo je da počne selekcija korisnika za 220 stanova u sklopu programa 'Gradski stan', a na današnji dan već je trebalo da korisnici budu u svojim stanovima", naveo je on.

Od svega navedenog desile su se tri stvari, kaže odbornik Evropskog saveza.

"29. marta 2024. godine Skupština Glavnog grada donijela je odluku o određivanju lokacije, tj. zemljišta u vlasništvu Glavnog grada na Starom aerodromu; tek u decembru 2025. godine sproveden je konkurs i odabrano idejno rješenje; prosječna cijena kvadrata u Podgorici porasla je sa 1.462 eura iz 2022. godine na 2.285 eura u 2025. godini", istakao je on.

Da je projekat "Gradski stan" i dalje živ, nagoviješteno je u novinskom članku od 27. oktobra 2025. godine, kada je iz Glavnog grada najavljeno da će 220 socijalnih stanova na Starom aerodromu biti sagrađeno do kraja 2028. godine. Međutim, svi su izgledi da je projekat "Gradski stan" sahranjen projektom "Velje brdo", ocijenio je Đuričković, prenose Vijesti.

"I tu se nameće nekoliko logičnih pitanja koja izazivaju i smijeh i suze. Kako je moguće da vlast nije u stanju da za tri godine izgradi 220 stanova u urbanom dijelu Podgorice, na placu koji je gotovo potpuno komunalno opremljen? Odnosno, kako tvrde da tih 220 stanova mogu završiti tek krajem 2028. godine – dakle za dvije i po godine – dok istovremeno najavljuju da će za godinu i po dana izgraditi 600 stanova na periferiji Podgorice, na terenu koji je nepristupačan i bez komunalne infrastrukture?", pitao je on.

Jedina istina koju su izrekli za ove četiri godine, kada je riječ o socijalnim stanovima, odnosno projektima "Gradski stan" i "Velje brdo", jeste ona prva rečenica iz informacije koju je usvojila Skupština Glavnog grada 2023. godine, a koja kaže da je "alarmantno stanje po pitanju rešavanja stambenog pitanja velikog dijela građana Podgorice", dodao je Đuričković. U odnosu na 2023. godinu, danas možemo samo dodati da je stanje značajno gore, ocijenio je on.

"Dok se za građane koji treba da riješe stambeno pitanje situacija iz dana u dan pogoršava, vladajuće garniture na gradskom i državnom nivou ovo važno pitanje koriste u propagandne svrhe, držeći te iste građane od izbora do izbora u stanju produžene neizvjesnosti i nade da će uspjeti da riješe stambeno pitanje. Da stvar bude gora, umjesto odgovornog i posvećenog pristupa ovom problemu, vlast je krenula u ispunjavanje dječačkih snova ministra Radunovića. Dok građani sanjaju da kupe novi stan, a oni koji ga kupe ulaze u maksimalna višedecenijska zaduženja, vladajuća elita planira da potroši stotine miliona eura gradskog novca i najmanje tri puta toliko državnog novca, kako bi se realizovala ta ideja 'Velje brdo', sve sa ciljem da se građanima ponudi još jedna nada pred izbore", navodi se u saopštenju Đuričkovića.

Zbog svega navedenog, on je, kako kaže, kao odbornik u Skupštini Glavnog grad pokrenuo konsultacije sa političkim partijama kako bi se formirala komisija koja će se na odgovoran način baviti ovim važnim pitanjem koje direktno pogađa najmanje četvrtinu građana Podgorice.

"Ne smije se dozvoliti da se teška situacija u kojoj se građani nalaze koristi za propagandne političke projekte. Situacija u kojoj se građani nalaze iziskuje odgovornu, ali i hitnu reakciju i mjere. Trošenje stotina miliona eura na neodržive projekte, finansijski potpuno neracionalne, uz upitnu dinamiku, kvalitet i izvodljivost, zarad političke propagande, neprihvatljivo je i, prije svega, neodgovorno", zaključio je Đuričković, javljaju Vijesti.