Đurašković: Program bi mogao početi naredne godine

Izvor: MEDIA BIRO

Gradonačelnik Cetinje Nikola Đurašković najavio je uvođenje programa besplatne užine za sve učenike osnovnih škola na teritoriji Prijestonice.

Kako je naveo, Prijestonica Cetinje u saradnji sa organizacijom Crnogorska porodica Berlin radi na pripremi ovog programa, koji bi mogao početi naredne godine, prenosi portal Dan.

“Vjerujem da ćemo biti spremni da taj program započnemo u toku naredne godine”, poručio je Đurašković.

On je podsjetio da je Cetinje već uvelo besplatan vrtić, model koji su kasnije preuzele i druge opštine u Crnoj Gori, te naglasio da se ovim projektom dodatno ulaže u najmlađe.

“Pokrećemo još jedan program za našu djecu i mlade. Djeca i mladi su temelj i budućnost Prijestonice”, istakao je Đurašković.