Zaposleni traže veću zaštitu, menadžment najavljuje jačanje službe obezbjeđenja

Od početka godine zabilježeno je više desetina fizičkih i verbalnih napada na zaposlene u Domu zdravlja Glavnog grada, a jedan od posljednjih incidenata dogodio se prije desetak dana u objektu Nova varoš, prenosi portal Vijesti.

U tom slučaju, član porodice pacijenta prijetio je medicinskoj sestri i vrijeđao je, zbog čega je intervenisala policija. Medicinska sestra J.M. kazala je da je incident prijavila nadležnim organima, ali i da je izostala adekvatna reakcija rukovodstva ustanove.

“Zbog prijetnji, uvreda i agresivnog ponašanja pozvala sam policiju i prijavila slučaj, ali očekujem i zaštitu od ustanove u kojoj radim”, kazala je ona, prenosi portal Vijesti.

Kako tvrdi, incident se dogodio 7. aprila kada je, postupajući po proceduri, objasnila članu porodice pacijentkinje da izabrani doktor nije u toj smjeni. Nakon toga uslijedile su uvrede i prijetnje, uključujući i udaranje po šalteru, zbog čega se povukla u drugu prostoriju.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada saopšteno je da je od početka 2026. godine evidentirano 15 fizičkih napada, uglavnom na nemedicinsko osoblje, odnosno zaštitare, posebno u objektu na Koniku. Riječ je, kako navode, o incidentima sa pacijentima koji su na buprenorfinskoj terapiji.

“Takođe, imali smo i više verbalnih napada na medicinsko osoblje, uključujući dva slučaja na Koniku i dva u Bloku 5”, kazali su iz ove ustanove, prenosi portal Vijesti.

Dodaju da zaštitari imaju gotovo svakodnevne intervencije, a u jednom od nedavnih slučajeva napadnuti su i hladnim oružjem.

Zbog učestalih incidenata, menadžment Doma zdravlja najavljuje proširenje Unutrašnje službe zaštite kako bi se obezbijedili svi veći objekti i povećala bezbjednost zaposlenih i pacijenata.

Iz uprave navode da je u konkretnom slučaju zaštitar upućen iz drugog objekta zbog nedostatka kadra, te da je stigao u trenutku kada je policija već bila na licu mjesta.

Slučaj je, kako ističu, u daljoj proceduri, a o njemu je obaviješten i Zaštitnik prava pacijenata.