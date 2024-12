Rad Doma zdravlja Podgorice tokom praznika biće izmijenjen, a evo koji objekti će raditi i kada.

Izvor: MOND

U Domu zdravlja Glavnog grada, za vrijeme Novogodišnjih I Božićnih praznika, građanima će se pružati zdravstvena zaštita u objektima: “Blok V”, “Tuzi” i “Zeta”, saopšteno je iz Doma zdravlja.

“Rad izabranih doktora za odrasle i djecu u danima Državnog praznika obavljaće se isključivo u punktu “Blok V” u dvije smjene od 07 do 14 sati i od 14 do 21 sati za teritoriju opštine Podgorica, dok će u ZO “Tuzi” Izabrani doktor za odrasle raditi od 07 do 15 sati, a u opstini Zeta, zdravstveni objekat “Golubovci”, takođe od 07 do 15 sati”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu “Blok V” će raditi od 07 do 21 sat.

“Jedinica za patronažu će raditi po ustaljenom rasporedu, tako da će se i tokom praznika nalozi primati u zdravstvenim objektima” Blok V” u periodu od 07 do 19 sati, dok će se terapija, po nalogu Izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana, od 07 do 19 sati”, istakli su iz Doma zdravlja.

Građankama i građanima Crne Gore Dom zdravlja Glavnog grada želi srećne Novogodišnje i Božićne praznike.