Stanje bezbjednosti na području opštine Pljevlja tokom prošle go godine ocijenjeno je kao povoljno i stabilno, uprkos rastu broja registrovanih krivičnih djela za 22,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja.

U saopštenju Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja kojeg je potpisao načelnik Radoje Živković, navedeno je da su tokom 2025. godine registrovana 173 krivična djela. Najveći broj odnosi se na opšti kriminalitet - 121 slučaj, zatim na privredni kriminal – 31, dok je iz oblasti zloupotrebe opojnih droga evidentirano 21 krivično djelo. Ukupan procenat rasvijetljenosti iznosi 81 odsto, a tužilaštvima je podnijeto 145 krivičnih prijava protiv 165 osoba.

Posebno je naglašeno povećanje aktivnosti u borbi protiv narkotika, gdje je broj krivičnih djela porastao za čak 91 odsto, uz realizovanih 47 zapljena različitih vrsta droge. Iz policije ističu da tokom godine nije bilo krivičnih djela koja bi izazvala veću uznemirenost javnosti.

U oblasti javnog reda i mira zabilježeno je 69 narušavanja, što predstavlja pad od 27 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je evidentirano 93 prekršaja. Tokom godine održano je 56 javnih okupljanja, bez incidenata, javljaju Vijesti.

Kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja, evidentirano je 85 saobraćajnih nezgoda, što je blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu. U dvije nezgode smrtno su stradale dvije osobe, dok je u 33 nezgode povrijeđeno 54 učesnika u saobraćaju. Policija je sprovela 187 akcija pojačane kontrole, a sankcionisana su 554 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Tokom godine realizovane su i brojne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje kriminaliteta.

U okviru kampanje „Poštuj život – Vrati oružje“ građani su dobrovoljno predali značajnu količinu vatrenog oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava.

Iz policije poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim radom na očuvanju stabilnog bezbjednosnog ambijenta i zaštiti građana i njihove imovine na području opštine Pljevlja.

Godišnji izvještaj o stanju bezbjednosti dostavljen je Skupštini opštine Pljevlja, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, prenose Vijesti.