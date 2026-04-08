U Skupštini Crne Gore usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić saopštio je da se donošenju ovog zakona pristupilo radi ispunjavanja obaveza iz Reformske agende Crne Gore 2024–2027 za Instrument EU za reforme i rast, kao i u cilju zatvaranja Pregovaračkog poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

On je istakao da je važeći normativni okvir pokazao potrebu za dodatnim preciziranjem određenih instituta, posebno u dijelu preciziranja usluga i uvođenja novih u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i njihovog finansiranja, uz jačanje institucionalnih kapaciteta sistema i unapređenje zaštite najranjivijih kategorija korisnika, piše Dan.

Naglasio je da je jedna od najvažnijih novina osnivanje Centra za hraniteljstvo i porodični smještaj, kojim će se unaprijediti usluge hraniteljstva kroz obuku, procjenu i kontinuiranu podršku pružaocima usluga, doprinoseći smanjenju institucionalizacije i obezbjeđivanju stabilnijeg i sigurnijeg okruženja za korisnike u porodičnom ambijentu.

Takođe je ukazao na značaj uvođenja Barnahus modela zaštite djece žrtava i svjedoka nasilja, seksualnog zlostavljanja i eksploatacije, kao i osnivanja ustanove za zaštitu od seksualnog nasilja djece, odraslih i starih lica, zasnovanih na multidisciplinarnom i međusektorskom pristupu, sa ciljem prevencije viktimizacije i ponovne traumatizacije žrtava.

Ministar je istakao da zakon uvodi nove usluge – predah smještaj, psihosocijalnu podršku, intenzivnu podršku porodici i socijalno mentorstvo, kao i integrisani pristup u njihovom pružanju, kroz bolju koordinaciju sistema socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja i pravosuđa, prenosi Dan.

Naglasio je i značaj mjere koja omogućava angažovanje u stalnim sezonskim poslovima bez prestanka prava na materijalno obezbjeđenje, kao podsticaj aktivaciji korisnika, uz uređivanje prava na dječji dodatak za djecu korisnike lične invalidnine, kao i unapređenje finansiranja kroz jasnije definisane nadležnosti države i opština.

„Uvjeren sam da će predložena rješenja doprinijeti većoj efikasnosti sistema, boljoj zaštiti korisnika i izgradnji društva zasnovanog na solidarnosti, odgovornosti i brizi za najranjivije. Ovim zakonom potvrđujemo opredjeljenje da socijalna i dječja zaštita ne bude samo reakcija na probleme, već aktivna i razvojna politika – politika koja podstiče rad, štiti najranjivije kategorije stanovništva i osnažuje porodicu.”