Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati pojedine ulice i naselja u više opština Crne Gore, saopštili su iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 09 do 18 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

-u terminu od 08 do 17 sati: Lopate.

-u terminu od 08 do 15: Dio ulice Ratnih Veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Stare Zlatice, Kupusci, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, Dio Kakaricke iznad kasarne Masline.

-u terminu od 08:30 do 11:30 sati: Ulica Dušana Milutinovića i Pera Počeka

-u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Dio ulice 4 jula (dio oko supermarket “Naš diskont”

-u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Zgrada ispod brda Ljubović pored Codre i klinika Codra

-u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko Škole u Zagoriču.

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

-u terminu od 10 do 14 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Zagorka,Rupice Komanske,dio Veljeg Brda.

Zeta

-u terminu od 09 do 15 sati: Dio Beglaka.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Golubni Do (Repetitor Somina), Jasikovica (Bajov Kamen), Goslić, Javljen, Zaljutnica, Višnjića Do, Seline, Krstac, Bobotovo Groblje, Papovina, Gornji Kazanci, Donje Čarađe, Montex,Široka Ulica,Dio Ozrinića,Trešnjica,Dolovi.,Ul. Alekse Backovića, Ul. VI Crnogorske, Staro Pazarište,Ul. VI Crnogorske, dio Rudog Polja i Integralovog naselja.

-u terminu od 09 do 17 sati: Mljekara Nika,Dio Dukla, Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

Budva

-u terminu od 09 do 14 sati:BULJARICA CENTAR , BAČVICE.

-u terminu od 08:30 do 10 sati: Buljarica, prigradska I seoska područja oko Buljarice,Dio Petrovca, Nerin,Brežine,Stupovi.

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati: dio donjeg Štoja od centra prema O.Š”Marko Nuculović, Kodre Dakine i Reč,dio naselja Donji Štoj kod novog mosta “Port Milena”.

Kotor

-u terminu od 09 do 11 sati:.Lastva Grbaljska.

-u terminu od 11:15 do 15 sati: Lastva-zgrade Krulex

-u terminu od 12 do 14 sati: Perast- područje ko Vile Perast

-u terminu od 08 do 15 sati: Kovačko polje, Glavatske Kućice, Bratešići, Gorovići, Lukavci, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni.

Bar

-u terminu od 08 do 18 sati: Ahmetov Brijeg, Mijovići , dio Mandarića, Sustas i Vukići Napomena: usled promjene uklopnog stanja Opština i dio oko nje će ostati bez napajanja 15-20 min.

-u terminu od 09 do 14 sati:+ potrošači Kovačevića.

Tivat

-u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kalimanj, Belani.

-u terminu od 13 do 14 sati: Tripovići.

Herceg Novi

-u terminu od 07:30 do 18 sati: Nogulovići.

-u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice,Marići.

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Seoce, dio sela Gračanica.

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Lužac.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati:Lješnica (prvi dio naselja),Jabučina,Grab,Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer,Zaton,Zaton-Klinac, Ostrelj.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Pčinja, Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Moračka Bistrica,Đuđevina.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gojakovići, Kaludra, Kooperacija, Pobrsijevići, Slatina, Jokići, Jakoviće 1 i 2, Stričina, Gojakovići, Osredina, Crvena Lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Gusinje

– u terminu od 09 do 17 sati:Uže gradsko jezgro: ul. Omeragića-centralni dio, Čekića mahala i ul. JNA, naselje u blizini Radončića Đžamije, naselja u blizini Doma zdravlja, osnovne škole i zelena pijaca, Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje, Grnčar, dio naselja Bedluci.

Petnjica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Plav

-u terminu od 08 do 18 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

-u terminu od 12 do 14:30 sati: Naselje Šula, Gradir Montenegro, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

-u terminu od 08 do 15 sati:Orlja, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA U NAVEDENOM PERIODU, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA U NAVEDENOM PERIODU, Potrošači zgrade GM4.

-u terminu od 09 do 12 sati: Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

-u terminu od 09 do 17 sati: Katun, Boščinovići.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela Biševo (izvod Ćorovići).

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su u CEDIS-u.