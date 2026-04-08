Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će preovladavati sunčano vrijeme uz povremeno pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će mjestimično biti umjeren do pojačan, naročito u sjevernim i centralnim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 1 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 8 do 23 stepena.

U Podgorici će biti sunčano, uz malo do umjereno oblačnosti u jutarnjim satima. Vjetar će povremeno biti umjeren do pojačan, sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko 11 stepeni, dok se tokom dana očekuje maksimalna temperatura do 23 stepena.