Razlog poništavanja javnih poziva objavljenih 17. marta je to što je ocijenjeno da nijedna ponuda ne ispunjava uslove.

Koordinaciono tijelo za organizaciju obilježavanja dvadesetogodišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore poništilo je javne pozive za izbor organizatora proslava tog jubileja.

„Komisija je izvršila evaluaciju i utvrdila da nijedna ponuda ne sadrži sve elemente tražene pozivom, što je dovelo do potrebe da javni pozivi budu poništeni“, navodi se u saopštenju Koordinacionog tijela, javlja portal Analitika.

Komisija je Vladi predložila da kroz pregovarački postupak bez javnog poziva organizuje jubilej i za tu namjenu iz budžetske rezerve preusmjeri 1,9 miliona eura.

„Imajući u vidu obim poslova i veoma kratak rok za realizaciju, predlažemo da Generalni sekretarijat Vlade izvrši nabavku usluga organizacije cjelokupnog događaja kroz pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva, shodno zakonu o javnim nabavkama“, pojašnjava iz Koordinacionog tijela.

U saopštenju stoji da na osnovu informacija iz ponuda pristiglih po javnim pozivima, procjena troškova organizacije ceremonijalnog dijela koji je planiran za 20. maj i 4. jun iznosi do 500.000,00 eura u maksimalnom iznosu, dok bi trošak organizacije proslava planiranih za 20, 21. i 22. maj iznosio maksimalno 1.400.000,00 eura, prenosi Analitika.

"Imajući u vidu sve navedeno, potrebno je izvršiti preusmjerenje sredstava iz tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade, u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 eura", saopšteno je iz Koordinacionog tijela.