Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati potrošači u više gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Meduna, Vrbica, Lopate.

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica (kratkotrajna isključenja), Most Radovića, dio Veljeg Brda, Rupice Komanske.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:dio donjeg Štoja od centra prema O.Š”Marko Nuculović, Kodre Dakine i Reč, Gornji Štoj, Sveti Nikola, Ada Bojana.

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod novog mosta “Port Milena”, Naselje Gornja Klezna

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači Kovačevića.

-u terminu od 08 do 16 sati: potrošači Grabovika, potrošači Velčjeg Sela, potrošači u Karastanima, potrošači Agroeksporta u Mrkojevićima, potrošači Grdovića.

-u terminu od 08 do 18 sati: Mandarići, PodSustač, Zupci, Tuđemili, Ribnjak, Maksim, Vučkovići, Boškovići, Sušara.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe(Donji dio sela naselja oko magistralnog puta.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela Banjevac i Jugovine, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum.

-u terminu od 09 do 17 sati: Hemijska industrija Polieks, Sela: Babino, Dragosava, Zagrađe, Dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Sutivan.

-u terminu od 09 do 16 sati: Ivanje, Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Zaton, Zaton – Klinac, Bistrica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari, Đuđevina, Sela.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gojakovići,Kooperacija,Pobrsijevići, Slatina, Jokići, Jakoviće 1 i 2, Stričina, Gojakovići, Osredina, Crvena Lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

-u terminu od 09 do 17 sati: Kompletno područje.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Komarača, Jara, Babino Polje, Meteh, – Opština Plav (207 potrošača).

Kratkotrajno isključenje DV 10kV izvoda Meteh, dio sela Rudo Polje, Komarača, Jara, Babino Polje, Meteh.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kujevići.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.