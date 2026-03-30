CEDIS je saopštio da su netačni navodi Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice da su radovi na gradilištu multifunkcionalnog objekta u Zagoriču usporeni zato što se duže od osam mjeseci čekao gradilišni priključak CEDIS-a.

To su naveli u reagovanju na navode Agencije u tekstu "Povratak na gradilište u Zagoriču do kraja mjeseca”, objavljenom juče na portalu Vijesti.

"Po zahtjevu 'Gradnja Promet' doo, broj 30-20-02-8145 od 12.08.2024. godine, zaključen je Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju, za gradilišni priključak za potrebe izgradnje Multifunkcionalnog objekta u naselju Zagorič, KP 586/1, 586/2, 586/4, 586/5, 586/6, 586/7, 587/2, 587/3, KO Podgorica II, broj 30-20-02-8472 od 21.08.2024. godine. 'Gradnja Promet' doo dostavila je CEDIS-u obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza broj 30-20-02-8671 od 29.08.2024. godine. Po dostavljenom obavještenju, CEDIS je izvršio ugradnju mjernog uređaja-brojila, dana 10.09.2024. godine i dostavio podnosiocu zahtjeva Obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza u svrhu zaključivanja Ugovora o snabdijevanju broj 30-20-02-9060 od 12.09.2024. godine", piše u reagovanju.

Kazali su da je iz priloženog lako zaključiti da je CEDIS svoje obaveze u postupku priključenja predmetnog gradilišnog priključka izvršio ažurno i da ne stoje navodi da je uzrokovao kašnjenje radova na objektu.