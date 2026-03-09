Od sjutra će biti dozvoljene posjete hospitalizovanim pacijentima, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).
Naime, kako navode iz KCCG, na osnovu procjene epidemiološke situacije ukida se zabrana posjeta hospitalizovanim pacijentima uz preporuku da u posjetu ne dolaze osobe koje imaju simptome respiratornih infekcija ili se ne osjećaju zdravo.
“Posjete nijesu dozvoljene u Klinici za infektivne bolesti, Akušerskom odjeljenju kao i Odjeljenju za terminsku novorođenčad Klinike za ginekologiju i akušerstvo”, navodi se u saopštenju.
Kako su dodali, Odjeljenje za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Crne Gore svakodnevno prati epidemiološku situaciju u ustanovi i redovno obilazi klinike i odjeljenja.
“Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, aktivnost virusa gripa trenutno je na nivou osnovnog intenziteta”, saopštili su iz KCCG.
Odjeljenje za bolničku epidemiologiju KCCG će, navode, i u narednom periodu nastaviti da prati kretanje respiratornih oboljenja i epidemiološku situaciju u Kliničkom centru Crne Gore, te će u skladu sa tim predlagati mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.
Ova mjera stupa na snagu sjutra, 10. marta.