Od sjutra će biti dozvoljene posjete hospitalizovanim pacijentima, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Naime, kako navode iz KCCG, na osnovu procjene epidemiološke situacije ukida se zabrana posjeta hospitalizovanim pacijentima uz preporuku da u posjetu ne dolaze osobe koje imaju simptome respiratornih infekcija ili se ne osjećaju zdravo.

“Posjete nijesu dozvoljene u Klinici za infektivne bolesti, Akušerskom odjeljenju kao i Odjeljenju za terminsku novorođenčad Klinike za ginekologiju i akušerstvo”, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali, Odjeljenje za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Crne Gore svakodnevno prati epidemiološku situaciju u ustanovi i redovno obilazi klinike i odjeljenja.

“Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, aktivnost virusa gripa trenutno je na nivou osnovnog intenziteta”, saopštili su iz KCCG.

Odjeljenje za bolničku epidemiologiju KCCG će, navode, i u narednom periodu nastaviti da prati kretanje respiratornih oboljenja i epidemiološku situaciju u Kliničkom centru Crne Gore, te će u skladu sa tim predlagati mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Ova mjera stupa na snagu sjutra, 10. marta.