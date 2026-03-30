Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna nselja i ulice u više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade iza restorana Leonardo preko puta Tehničke Škole, dio naselja Vrela oko Azila.

-u terminu od 09 do 18 sati: Lopate.

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Veljeg Brda,Rupice Komanske.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Široka Ulica,Mokra Njiva.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: potrošači Kovačevića,Mandarići, PodSustač, Zupci, Tuđemili, Ribnjak, Maksim, Vučkovići, Boškovići, Sušara,Dio naselja Lazi ( St.Zgrada Vodovoda I objekti u blizini),stambene zgrede Lekića, ulica Dijaspora, dio potrošača u ulici Jelene Anžujske, potrošači od Kipsa do Auto perionice Bodži.

Bar

-u terminu od 08 do 16 sati: potrošači oko Elektrodistribucije, autoperionica Jovović, i kompletan Top Hil, potrošači Baukova,

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači Kovačevića.

-u terminu od 08 do 18 sati: Mandarići, PodSustač, Zupci, Tuđemili, Ribnjak, Maksim, Vučkovići, Boškovići, Sušara.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Štoj, Sveti Nikola, Ada Bojana,dio donjeg Štoja od centra prema O.Š”Marko Nuculović, Kodre Dakine i Reč.

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod novog mosta “Port Milena”,Naselje Gornja Klezn,dio Limana kod Resulbegovića.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati:Lastva Grbaljska.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R. Marsenića (AN), Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir (AN), Navotina (AN), planionski katun Jelovica, mHE Miolje Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta: Gora Mont (Lužac), Janković (Buče), Mi-Ma (Buče), Gradina (Vinicka), Šarić- Aleksić (Vinicka), Fatić (Vinicka), pogon za preradu kamena Granit (Buče), vodozahvat (Praćevac), manastir Đurđevi Stupovi, dio sela Bubanje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Donja Lipnica.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton,Zaton – Klinac,Livadice,Jabučno,Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Lozna,Rasovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Đuđevina,Durutovac.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Kooperacija (Polja)Gojakovići,Pobrsijevići, Slatina, Jokići, Jakoviće 1 i 2, Stričina, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola,Uže gracko jezgro Petnjice selo Johovice i dio sela Laze (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Petnjica 1).

-u terminu od 09 do 17 sati : Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja La vista, firma TREF, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Azane i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Područja koja ostaju bez napajanja: Komarača, Jara, Babino Polje, Meteh, Selo Malo Selo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Bašča.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.