Na promociji knjige episkopa Grigorija poručeno da Crkva treba da bude otvorena za različite stavove i podršku mladima

Sveštenik Mitropolija crnogorsko-primorska SPC Gojko Perović kazao je u Budva da mu je drago što sjedi pored arhijereja koji je podržao studente, prenosi Pobjeda.

„Drago mi je da sjedim pored jednog od arhijereja koji je, zajedno sa našim mitropolitom, potpisao jedno veličanstveno pismo koje svijetu poručuje da naši studenti nijesu ustaše. To su naša djeca koja se spremaju da sjutra budu pravnici, ljekari, profesori. Djecu treba pustiti Gospodu i otvoriti crkve za njih, i zato mi je drago što je vladika Grigorije jednu od besjeda posvetio studentima“, rekao je Perović.

On je istakao da je Grigorije Durić i lično učestvovao u pojedinim protestima, te da takav odnos prema mladima predstavlja važan dio njegovog djelovanja.

„Taj odnos prema studentima je nešto što krasi djelo vladike Grigorija i meni je drago da tu Crkva nije jednobrazna i da ne ličimo na neku sektu, već da smo otvorili vrata za razne perspektive“, kazao je Perović.

Podsjeća se da su Joanikije Mićović i episkop Grigorije, zajedno sa još četiri episkopa, potpisali pismo podrške studentima u Srbiji.