Nakon što je Gojko Perović smijenjen sa mjesta rektora Cetinjske bogoslovije, reagovao je jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Medojević je saopštio da Perović nije bio sposoban da vodi srednju školu, a imao je ambiciju da vodi Vladu i da, kako je rekao, mlati sa premijerom Zdravkom Krivokapićem kako on hoće.

“Nečasno smijenjen fra Gojko Perović, zbog “negativnih postupaka”. Eto, Medo je sve u pravu i kada je ovaj operativac, ko zna koje službe u pitanju. Glavni cilj mu je bio da spriječi DF da sprovede neophodne promjene u Crnoj Gori”, navodi Medojević na Facebook-u.

Perović se, kako je rekao, udružio se sa najvećim antihristima i drugom familijom u pokušaju da uništi DF.

“Ali kao što je rekao sveti Nikolaj Velimirović: “Sveštenik ima svoj sud i svoga sudiju. I ako greši, znajte, da ga kazna neće obići”. Ili sto bi rekli braća Zećani: “Neko odozgo sve snima kamerom”. Fra Gojko Perović je bio visoko poletio”, smatra Medojević.

Dodaje da je pomislio da može da formira liste, određuje premijera, postavlja ministre, rektore univerziteta, šefove UDBE…

“Doduše, uspjelo mu je da mlati sa Krivim kako je on htio. Ali sve do jedne ure. Evo sad je smijenjen zbog “nepravilnih postupka”. Možda je manjak u kasi, ili neki čudni radovi bez računa, ili neki nepokriveni troškovi, neprijavljene donacije. On najbolje zna”, navodi Medojević.

Poručuje da je Perović doživio je fijasko.

“Njegova Vlada je prevarila i crkvu i vjernike i narod i njegov premijer je slagao čak i patrijarha. Ali je njegov partner Miško Perović ispunio sve svoje obaveze prema globalnoj dubokoj državi kojoj je pravoslavlje i hrišćanstvo jedna od glavnih meta i prepreka u ostavirvanju njihovog cilja”, poručuje.

On dodaje da Perović treba i da “odmori malo glas”.

“Nijesi umio ni Bogosloviju da vodiš, a kamoli Vladu Crne Gore. Posebni pozdrav za njegove botove, a posebno one iz Pljevalja koji su za sitne bedne pare (nepoznatog projekla) mjesecima pljuvali po meni i mojoj porodici. Putuj fra Gojko i ne brini za manastir”, zaključuje Medojević.