Na listu su uvršteni Nacionalni park Plitvička jezera, crnogorski Bokokotorski zaliv i Janjski otoci u Bosni i Hercegovini.

Poznati časopis "Time Out" objavio je svoj popis najljepših mjesta na svijetu za 2026. godinu, a među 50 odabranih destinacija našla su se i tri prirodna bisera sa Balkana. Na listu su uvršteni Nacionalni park Plitvička jezera, crnogorski Bokokotorski zaliv i Janjski otoci u Bosni i Hercegovini.

Na listu su uvršteni Nacionalni park Plitvička jezera, crnogorski Bokokotorski zaliv i Janjski otoci u Bosni i Hercegovini.

Autori napominju kako je rangiranje najljepših mjesta na svijetu potpuno subjektivno i nipošto konačno, no ističu da se temelji na stvarnim iskustvima, prenosi Dan.

"Svaku plažu, jezero, grad i dolinu s ovog popisa posjetila je i provjerila naša mreža svjetskih putopisaca. Ukratko, svako od tih mjesta vrijedi posjetiti i uvjeriti se u njegovu ljepotu"poručuju iz Time Outa.

Nacionalni park Plitvička jezera, Hrvatska, 24. mjesto

"Najveći i najstariji nacionalni park u Hrvatskoj obuhvaća 16 jezera, bujne šume i slapove svih oblika i veličina u samom srcu zemlje. Park je ljeti izuzetno posjećen. Posjeta zimi znači znatno manje gužve i priliku da vidite krajolik u njegovu najboljem sniježnom, narnijskom izdanju, sa zaleđenim slapovima", poručuju u časopisu.

Bokokotorski zaliv, Crna Gora, 27. mjesto

" U Crnoj Gori Jadransko se more uskim prolazima probija kroz strme Dinaride i oblikuje Bokokotorski zaliv. Ovdje, stisnut između vode i stijena, smjestio se srednjovjekovni Stari grad Kotor sa svojom tvrđavom koja, vijugajući uz strme litice, kao da prkosi gravitaciji. Iako se na tvrđavu možete popeti stepenicama iz grada, draže mi je lutati zavojitim pastirskim putem na njenoj sjevernoj strani. Upravo ondje, usred ruševina napuštenog sela, možete uživati u domaćem ovčjem siru i raženom hljebu u posljednjoj nastanjenoj seoskoj kući, s pogledom na staklene, opsidijanske vode zaliva " navodi Pol Staford.

Janjska ostrva, Bosna i Hercegovina, 34. mjesto

" Svijet počinje prepoznavati brojna čuda Bosne i Hercegovine, ali spokoj Janjskih ostrva nešto je sasvim posebno - ističe Džon Bils. Ovo prirodno čudo opisuje kao "mrežu otoka povezanih prekrasnim drvenim mostovima, s kristalno čistom vodom, nesputanim zelenilom, šarmantnim kolibama i nekoliko mirnih slapova".

Dodaje kako su "obližnja Prašuma Janj, pod zaštitom UNESCO-a, i njezina spektakularna bioraznolikost samo šlag na torti".

Bils nudi i praktičan savjet: "Javni prijevoz nije najpouzdaniji, stoga unajmite automobil ili bicikl, te provedite dan i prenoćite u kolibi u aranžmanu turističke organizacije u Šipovu."

A koje je mjesto najljepše na svijetu?

Na vrhu ovog popisa časopisa Time Out nalazi se jedan manje poznat planinski lanac na sjeveru Španije. Riječ je o Picos de Europa, odnosno Vrhovima Europe, planinskom lancu koji je dio Kantabrijskog gorja i proteže se kroz Asturiju, Kantabriju te Kastilju i León, svega dvadesetak kilometara od morske obale. Njegov najviši vrh, Torre de Cerredo, doseže 2.650 metara nadmorske visine, piše Dan.