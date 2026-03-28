U noći između subote i nedjelje gubi se jedan sat sna

Ljetnje računanje vremena počinje večeras, pomjeranjem časovnika jedan sat unaprijed. Tačno u dva sata poslije ponoći, vrijeme će se računati kao tri sata.

Ova promjena znači da će građani spavati sat kraće, ali će dani biti duži i svjetliji u popodnevnim satima.

Ljetnje računanje vremena primjenjuje se kako bi se bolje iskoristila dnevna svjetlost tokom toplijih mjeseci, pa će večeri biti duže, dok će jutra biti nešto tamnija.

Podsjetimo, satovi se unaprijed pomjeraju svake godine posljednje nedjelje u martu, dok se na zimsko računanje vremena vraća krajem oktobra.