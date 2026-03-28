Odbrana navodi političke i starosne razloge, dok se izjašnjenje države očekuje u aprilu

Pred Osnovnim sudom u Podgorici nastavlja se postupak po tužbi bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Zoran Lazarević, koji tvrdi da je bio izložen diskriminaciji od strane Ministarstva odbrane.

U završnim riječima, njegov advokat Miloš Vukčević naveo je da je Lazarević bio predmet “kontinuiranog i sistemskog diskriminatornog postupanja”, ističući kao ključan dokaz iskaz ministra odbrane Dragan Krapović.

Prema navodima odbrane, iz tog iskaza proizilazi da su odluke prema Lazareviću bile zasnovane na percepciji njegovih političkih stavova, a ne na objektivnim i profesionalnim kriterijumima. Kao dodatni element diskriminacije istaknuta je i starosna dob, kroz navode o potrebi “podmlađivanja kadra”.

Advokat je ukazao i na to da je Lazareviću prijevremeno prestala služba, iako je prethodno bila produžena, te da takva odluka nije donijeta ni za jedno drugo lice u sličnoj situaciji. Kako tvrdi, riječ je o selektivnoj primjeni ovlašćenja, čime je tužilac stavljen u nepovoljniji položaj, prenosi portal Dan.

Odbrana navodi i da je, nakon podnošenja tužbe, diskriminacija nastavljena kroz dodatna ograničenja u profesionalnom angažmanu, kao i kroz javne istupe pojedinih funkcionera.

Istaknuto je da predmet prevazilazi individualni radni spor i otvara pitanje da li državni organi mogu odlučivati o pravima pojedinaca na osnovu političkih uvjerenja ili starosne dobi.

Sa druge strane, stav Ministarstva odbrane i države biće dodatno iznesen kroz izjašnjenje Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, koje se očekuje na narednom ročištu zakazanom za 17. april.