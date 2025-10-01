Krapović traži od Višeg tužilaštva da predmet vrati Osnovnom na ponovno postupanje.

Ministar odbrane Dragan Krapović (Demokrate) podnio je Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zahtjev za preispitivanje rješenja Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) iz glavnog grada o odbacivanju krivične prijave protiv bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića zbog prevoza privatnog motocikla službenim vozilom iz Slovenije - saznaju “Vijesti”.

“Smatramo da rješenje o odbacivanju krivične prijave nije utemeljeno u pravilnoj primjeni Krivičnog zakonika Crne Gore, niti je činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno jer dokazi koji se nalaze u spisima predmeta nijesu adekvatno cijenjeni”, naveo je ministar u pritužbi u koju je redakcija imala uvid.

Osnovno tužilaštvo odbacilo je prijavu protiv Lazarevića 25. avgusta ocjenjujući da u njegovim radnjama nema elemenata prijavljenog krivičnog djela - zloupotreba službenog položaja, niti bilo kog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Ovo je drugi put da ODT odbacuje prijavu Krapovića. Ministar je 6. decembra prošle godine podnio Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Lazarevića zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj prilikom prevoza privatnog motora iz Slovenije službenim vojnim vozilom. Naveo je da je tadašnji načelnik Generalštaba VCG angažovao pripadnike vojske radi privatnih potreba, tj. za preuzimanje svog motocikla iz Slovenije (Celje), iako za to nije postojala službena potreba.

Pripadnici VCG su nakon prevoza vojnika u Maribor na obuku, kako piše u prijavi, otišli u Celje da uruče poklone vojnom atašeu VCG, i to ispred firme iz koje je preuzet motor. Pri povratku u Crnu Goru, na granici s Hrvatskom, nastao je problem jer nijesu imali potrebnu dokumentaciju za izvoz motora, pa su granicu prešli pješke, ostavivši motor u službenom kombiju na hrvatskoj strani. U prijavi se navodi i da su se, po naređenju Lazarevića, sjutradan vratili po kombi i motor, koji su zatim prevezli do aerodroma “Ćilipi” da ga predaju osobi iz rentakar agencije...

Vrhovno tužilaštvo je krivičnu prijavu dostavilo ODT-u, koji ju je odbacio 21. januara navodeći da u radnjama Lazarevića nema elemenata krivičnog djela. Krapović je zbog toga uložio pritužbu na odluku ODT-a, pa je Više tužilaštvo toj instituciji naložilo ponovno odlučivanje.

U međuvremenu je Lazarević, početkom jula, razriješen dužnosti odlukom Savjeta za odbranu i bezbjednost. Za novog načelnika Generalštaba VCG imenovan je Miodrag Vuksanović. Razrješenje Lazarevića tražio je Krapović, koji je za njegovog nasljednika predložio Vuksanovića.

Sukob ministra i bivšeg prvog čovjeka Vojske počeo je nakon što je Krapović krajem avgusta prošle godine dostavio vrhovnoj komandi zahtjev za smjenu Lazarevića zbog procjene da je potrebna smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra. Savjet je to odbio jer nije bilo konsenzusa njegovih članova o tome.

"Nije koristio službene pogodnosti"

ODT je u novom rješenju zaključio da Lazarević nije koristio službene “pogodnosti”, nego da je privatno “zamolio” vozača da preveze motor.

“Kupovina motocikla, koju je izvršio osumnjičeni, izvršena je u privatne svrhe u Sloveniji, pri čemu, prilikom transporta motocikla, nije korišćena niti jedna pogodnost koja stoji na raspolaganju Vojsci Crne Gore, a samim tim i načelniku Generalštaba, osumnjičenom Lazareviću”, piše u rješenju ODT-a koje potpisuje tužilac Marko Ivanović.

Dodaje se da prilikom transporta nije korišćen NATO obrazac koji bi omogućio da se motocikl bez granične i carinske kontrole preveze u Crnu Goru, već da je na graničnom prelazu podvrgnut carinskoj kontroli, shodno zakonom propisanim pravilima i procedurama.

Tužilac je ocijenio da bi se, u konkretnom slučaju, eventualno moglo raditi o disciplinskoj odgovornosti Lazarevića, a ne krivičnoj u smislu protivpravnog iskorišćavanja službenog položaja ili prekoračenja granica ovlašćenja, tim prije što je, tvrdi, u konkretnom slučaju izostala posljedica u vidu pribavljanja koristi, ili nanošenja drugom štetu ili težoj povredi prava drugog.

“U prilog navedenom zaključku govori i to da osumnjičeni nije postupao u vršenju službe kao službeno lice, već je u privatne svrhe zamolio vozača vozila koje je u vlasništvu VCG da izvrši transport motocikla preko Slovenije do granice sa Crnom Gorom, pri čemu su za svako putovanje, u odnosu na svakog službenika sačinjeni nalozi za službeno putovanje, što je bio slučaj i za dan 24. mart 2024. godine, za putovanje od Aerodroma Ćilipi, da se kao potpisnik, odnosno nalogodavac izdavanja tih naloga ne pojavljuje osumnjičeni, već drugi službenici Ministarstva odbrane”, naveo je Ivanović.

Ističe da je, prilikom donošenja ovakve odluke, imao u vidu i to da se navedeno ponašanje Lazarevića može podvesti, pa samim tim i sankcionisati disciplinskom odgovornošću, što je u nadležnosti vojno-disciplinske komisije.

Krapović u pritužbi Višem tužilaštvu navodi da rješenje o odbacivanju krivične prijave nije utemeljeno u pravilnoj primjeni Krivičnog zakonika, niti da je činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, jer, tvrdi, dokazi koji se nalaze u spisima predmeta nijesu adekvatno cijenjeni.

“ODT odbacuje krivičnu prijavu jer nalazi da osumnjičeni za ovu privatnu svrhu nije koristio ni jednu pogodnost koja mu je pripadala kao načelniku Generalštaba, te da u konkretnoj prilici nije postupao u vršenju službe kao službeno lice, već je u privatne svrhe ‘zamolio vozača’. Ovakav zaključak ODT-a u svemu je suprotan dokazima koje je u izviđaju pribavio ODT i čija se sadržina navodi u istom rješenju o odbacivanju krivične prijave”, smatra Krapović.

"Svjedoci potvrdili da je Lazarević dao naređenja"

Ministar u pritužbi kaže da je Lazarević zapravo izdao naređenja, što, dodaje, potvrđuju i iskazi svjedoka. Podsjeća da se u rješenju ODT-a navodi da je Lazarević, prilikom saslušanja, između ostalog, u bitnom, naveo “da je po njegovoj naredbi” vozač VCG preuzeo motocikl. Lazarević je prilikom saslušanja pojasnio da je Dejan Jokić (zaposlen u Generalštabu VCG kao vozač) imao pismeno naređenje za prevoženje kontigenta vojnika u Sloveniju “dok mu je on dao usmeno naređenje da preuzme motocikl”.

“Načelnik Generalštaba kad postupa kao privatno lice ne može izdavati naređenja, niti se u privatnim odnosima postupa po naređenjima, niti su tužiočevo ‘zamolio’ i Lazarevićevo ‘naredio’ ista stvar”, naveo je Krapović.

Dodaje i da je svjedok Jokić kazao da je u pitanju naređenje i da je postupio po njemu jer se u Vojsci izvršavaju naređenja, a svjedok Željko Martinović (takođe zaposlen u Generalštabu VCG kao vozač) je kazao da do tada nikad “nije odbijao bilo kakva naređenja u okviru Generalštaba VCG”.

“Svjedok Gojko Roganović (vojnik po ugovoru, sa zadatkom obezbjeđenja i lični vozač Lazarevića) je naveo da ga je u martu 2024. ‘pozvao general koji mu je dao usmeno naređenje da pođe do granice s Hrvatskom, do graničnog prelaza Debeli Brijeg, kako bi dovezao kolege Martinovića i Jokića”, podsjeća Krapović.

Kako dodaje, iz iskaza ovog svjedoka je jasno da mu je Lazarević izdao naređenje da pođe za kolege Martinovića i Jokića koji su službeno vozilo, kombi VCG, ostavili na graničnom prelazu u drugoj državi samo iz privatnih razloga Lazarevića.

“Da nije bilo privatnih razloga osumnjičenog Lazarevića, niti bi službeno vozilo VCG bilo ostavljeno u stranoj državi, niti bi svjedok Roganović pošao na službeni put za privatne svrhe osumnjičenog Lazarevića. Suprotno zaključku tužioca, sve su ovo pogodnosti koje je osumnjičeni protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja/prekoračenjem granica službenog ovlašćenja koristio kao načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore”, tvrdi Krapović.

"Načelnik Generalštaba ne popunjava putne naloge"

Navodi da je nejasan zaključak tužioca da Lazarević nije izvršio krivično djelo jer nije potpisao nalog za službeno putovanje, jer je “logično da načelnik Generalštaba ne popunjava sam naloge za službena putovanja, niti mu je to u sklopu radnih zadataka, a tužilac sam navodi da je to uradio načelnik kabineta prijavljenog”, prenose Vijesti.

Krapović ocjenjuje da je očigledno da je načelnik kabineta ove službene naloge izdao takođe po naređenju osumnjičenog, “što bi i tužilac saznao da je uložio trud da osumnjičenog pita da se izjasni u odnosu na ovu okolnost ili da je u svojstvu svjedoka saslušao načelnika njegovog kabineta Gorana Đurkovića”.

Ministar tvrdi da je potpuno jasno da je šteta pričinjena državi Crnoj Gori, jer su dnevnice za službena putovanja vojnika isplaćivane iz budžeta “zbog privatnih potreba osumnjičenog i po njegovom naređenju”.

Objašnjava da korist Lazareviću predstavlja organizovanje službenih puteva za njegove privatne potrebe, ostavljanje službenog vozila VCG u drugoj državi zbog bezbjednosti njegovog motocikla, “a što kao okolnost proizilazi iz dokaza dostavljenih uz krivičnu prijavu, za koje je tužilac smatrao da nijesu od značaja za odlučivanje”.

Prema odredbama Krivičnog zakonika, službeno lice koje protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Krapović u pritužbi podsjeća da je imperativnom odredbom člana 76 Zakona o VCG propisano da lice u službi u Vojsci ne smije da koristi dužnost, odnosno radno mjesto u VCG radi ostvarivanja privatnog interesa ili interesa drugog s njim povezanog fizičkog ili pravnog lica, što je, tvrdi, Lazarević i uradio.

Krapović: Načelnik Generalštaba ne može disciplinski odgovarati

Krapović u pritužbi navodi da je članom 176 Zakona o VCG izričito propisano ko pokreće i vodi disciplinski postupak u Vojsci. U smislu te odredbe, komandir čete pokreće i vodi disciplinski postupak za pripadnike jedinice kojom komanduje, načelnik Štaba Generalštaba za neposredno potčinjene, a načelnik Generalštaba za neposredno potčinjene, pišu Vijesti.

“Prema tome, shodno Zakonu o VCG disciplinski postupak se ne može pokrenuti, ni voditi protiv načelnika Generalštaba jer on nema formacijski nadređeno vojno lice koje bi protiv njega vodilo disciplinski postupak, pa je cijela elaboracija ODT-a o vođenju disciplinskog postupka - pravno neutemeljena”, poručuje Krapović.