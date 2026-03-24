Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je povodom smrti Boža Bote Koprivice telegram sa izrazima najdubljeg saučešća njegovoj porodici:

“Sa iskrenim žaljenjem primio sam vijest o smrti vašeg supruga i roditelja Boža-Bote Koprivice, poznatog književnika i dramaturga, vrsnog intelektualca cijenjenog na cijelom prostoru nekadašnje Jugoslavije. I nadasve – dobrog čovjeka.

Nezamjenjivog aktera crnogorske, beogradske i jugoslovenske kulturne scene, život nije štedio; baš kao što ni on nije štedio svoj život. Botine literarne, pozorišne i fudbalske bravure danas opisuju i pamte brojni poštovaoci njegove originalne umjetničke igre.

Do kraja posvećen vrijednostima antifašizma, postojan u prijateljstvu i vazda odan svojoj Crnoj Gori i svom rodnom Nikšiću, bio je primjer kako se crnogorski časno čuva najvažnije nasljeđe predaka i kako se ono prenosi potomcima.

Molim vas da primite izraze mog najdubljeg saučešća”, navodi se u telegramu saučešća.