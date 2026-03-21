Sumnje na nelegalne aktivnosti i propuste u radu NVO „Montenegro Space Research“

Porodice pripravnica A.R. i I.J., koje su povrijeđene u eksploziji u Podgorici, saopštile su da ne vjeruju da je riječ o nesrećnom slučaju, već ukazuju na ozbiljne sumnje u nelegalne aktivnosti i propuste u radu nevladinog udruženja „Montenegro svemirska istraživanja – Montenegro Space Research“.

U saopštenju koje je medijima dostavila Kristina Roganović, sestra jedne od povrijeđenih, porodice zahtijevaju punu istinu i odgovore nadležnih institucija o okolnostima incidenta u kojem su, kako navode, teško povrijeđene pripravnice koje su tek dva mjeseca bile na obuci.

Posebno ističu niz pitanja – da li je organizacija imala potrebne dozvole za rad, da li su ispunjeni bezbjednosni uslovi, kao i da li su osobe koje su sprovodile aktivnosti bile adekvatno obučene i kvalifikovane.

Porodice traže i odgovore od tužilaštva o tome kako je vođena istraga, da li je obavljen uviđaj u skladu sa zakonom i koje su supstance korišćene tokom eksperimenta.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da je do incidenta došlo tokom izvođenja eksperimentalnog istraživanja, te da su obje djevojke zadobile povrede – jedna teže, sa opekotinama i povredama šaka, dok je druga pretrpjela povredu bubne opne.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva potvrđeno je da su sprovedena vještačenja iz oblasti zaštite na radu, kao i požara i eksplozija.

Nevladino udruženje „Montenegro Space Research“ saopštilo je da je riječ o incidentu tokom praktičnih aktivnosti u okviru edukativnog programa, naglašavajući da sarađuju sa nadležnim organima i da će sve okolnosti biti utvrđene.

Porodice, međutim, poručuju da neće odustati dok se ne utvrdi puna odgovornost i identifikuju svi eventualni propusti.