Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Mechanik/Shutterstock

Prvi crnogorski satelit „Luča“ uspješno je lansiran u orbitu, čime je Crna Gora napravila istorijski iskorak u razvoju svemirske nauke i tehnologije. Ovim činom naša država se upisala na mapu zemalja sa sopstvenom satelitskom misijom.

Ideja o pokretanju inicijative za prvi crnogorski satelit proistekla je iz ranih razgovora i entuzijazma grupe mladih ljudi – Nikole Perovića, Filipa Jovićevića i Nine Drakulić. Cjelokupna realizacija projekta, njegov tehnički razvoj i institucionalno vođenje sprovedeni su u okviru organizacije Montenegro Space Research.

Nakon lansiranja slijedi faza inicijalne stabilizacije sistema. Prvi signal sa satelita očekuje se u kratkom roku, dok će puna operativna komunikacija biti uspostavljena u periodu do deset dana, u skladu sa standardnim procedurama za ovu vrstu misija. Operater satelita je Nikola Perović, a zvanični radio-pozivni znak misije je 4O6MSR.

Primarna misija satelita „Luča“ je mjerenje kosmičke radijacije. Pored toga, satelit je opremljen kamerom koja će snimati vizuale sa visine od oko 600 kilometara, kao i telekomunikacionim sistemima za prenos podataka ka Zemlji.

U okviru iste misije lansirani su i sateliti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta (QMR-KWT 2), Katara (TriSat-3), Ekvadora (Galapagos-1), kao i više drugih međunarodnih projekata, što ovoj misiji daje snažan međunarodni karakter.

Iz organizacije Montenegro Space Research poručuju da, iako je satelit pravno i tehnički u vlasništvu ove organizacije, „Luča“ simbolično pripada svim građanima Crne Gore, sa željom da se svaki građanin osjeća dijelom ovog istorijskog projekta.

Više informacija o radu i aktuelnim projektima Montenegro Space Research dostupno je na zvaničnoj web stranici organizacije i njenim društvenim mrežama.