Od januara do decembra prošle godine Crnu Goru je bogatija za 6.910 mališana. Raduje podatak da je skoro isti broj dječaka i djevojčica, ali preliminarni podaci Monstata itekako zabrinjavaju – riječ o najmanjem broju otkad vladini resori prate vitalnu statistiku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Podatak da je prošle godine rođen istorijski minimum rođene djece predstavlja ozbiljan demografski alarm i potvrdu dugoročnog pada nataliteta u Crnoj Gori i ukazuje na brojne strukturne promjene u stanovništvu u Crne Gore’’, naglasila je za TV Podgoricu mrMileva Brajušković – Popović, iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, piše Portal RTV Podgorica.

“Od ’91 godine stopa ukupnog fertiliteta je spala ispod 2.1, što znači da takođe duže od 3 decenije mi ne obezbjeđujemo ni prostu reprodukciju stanovništva, dakle nemamo ni zamjenu generacija. Ukoliko bismo pogledali to u odnosu na neki period od prije 20 godina, s početka ovog vijeka, vidjećemo da su vrijednosti u padu za 25%, dakle rađa se manji broj djece“, istakla je Brajušković – Popović.

Uprkos punom porodilištu KCCG, sve je manji broj mladih parova koji se odlučuju na roditeljstvo, pa se porodice zasnivaju kasnije.

“To je jedna zastrašujuća činjenica sa kojom mladi takođe moraju biti upoznati što znači da na vrijeme moraju da se okreću i preventivnim pregledima i adekvatnim kontrolama. Negdje na dnevnom nivou kod nas bude 10 do 15 porođaja, što će reći, da na nedjeljnom nivou imamo 70 novorođenčadi”, naveo je spec. ginekologije i akušerstva KCCG drMahmut Šehović.

Mahmutović ističe da je briga o reproduktivnom zdravlju važna i mnogo prije same odluke o roditeljstvu.

“U svijetu vlada sveopšti haos i da će nekako to morati da se završi sa tim da će čovjek morati da okrene sebi i porodici. Ako se to desi, računam da ćemo imati puna porodilišta“, naglasio je Šehović.

U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji svakodnevno se obavlja više porođaja, ali da li takva dinamika mijenja ukupnu sliku na državnom nivou?

“Ovo demografsko pitanje je vrlo kompleksno i da moramo da razumijemo da je svako ministarstvo u suštini demografsko i da na nivou države bi trebalo da bude demografska politika krovni strateški dokument jer sve druge politike moraju da budu u funkciji razvoja stanovništva, jer je stanovništvo najvažniji resurs“, naglasila je Brajušković – Popović.

Dr Šehović jističe da kao ljekar kaže da sa medicinske i genetske strane, treba da se razmišljaju o potomstvu i o roditeljstvu u nekim 20tim i 30tim godinama.

“Kao čovjek i roditelj, takođe ću reći da prava stvar odvažiti se na taj korak jer roditeljstvo izvlači iz vas najveću snagu i najveću motivaciju“, naglasio je Šehović.

Za prostu obnovu generacija potrebno je da svaka žena u prosjeku rodi više od dvoje djece. U Crnoj Gori je taj nivo posljednji put dostignut devedesetih, zbog čega stručnjaci upozoravaju da bez snažnije sistemske podrške porodici, negativni trendovi mogu postati još izraženiji.