Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Zgrade u Bulevaru Mitra Bakića preko puta Autobuske stanice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo, Naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, Ulica Lješkopoljska i Dr. Anta Gvozdenovića, Ulica Đura Cagorovića, Ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Zavala, Dio Momišića preko puta Hrama, Zgrade u Ulica Bracana Bracanović.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići, Dio Veljeg Brda.

– u terminu od 10 do 14 sati: dio Grlića, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Donjeg kraja.

– u terminu od 09 do 13:30 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe (kratkotrajno isključenje) .

– u terminu od 09 do 15 sati: Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Široka Ulica, Rastovac, dio Gornjeg polja, Ul. Alekse Backovića, Ul. VI Crnogorske, Staro Pazarište.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje.

Bar

– u terminu od 08 do 13 sati: potrošači naselja Polje oko ZetaTrans skladista, stambene zgrade Čelebića uz prugu oza OŠ Jugoslavija, potrošaču naselja Zagrađe, potrošači Kaptaže u Sutomoru naselje Brca, dio naselja Zagrađe u Sutomoru, potrosaci naselja Celuga od raskrsnice za Bolnicu do mosta Rikavac.

– u terminu od 08 do 18 sati: Litine, Donji Karj, Limljani centar sela, Karuče, Pozanje, Malo Oko, Velje Oko, Bujići i Gluhi Do.

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio Naselja Bečići.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: prijevor, Seoce, Jaz, Servisna zona Jaz, Poljice, Partizanski Put, Reg.Vodovod Lastva, Dio naselja Lastava Grbaljska, Svinjišta Topliš. Dio naselja Dubovica I Zgrada Old Bakery..

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj kod autoservisa Vesko.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Đerana iza Doma Zdravlja.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Opatovo.

– u terminu od 08 do 13 sati: Zgrada La strade.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Navarinsko polje, Grabi, potrošači oko stare vile Margot.

– u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači na Savini ispod Školskog centra, od Apartmenskog naselja do Zgrada ispod Tržnog centra, ulice Bokeških mornara, Braće Grakalić, Branka Ćopića, Šetalište V Danica, Bitoljska, Potrošači naselja solidarnosti Nemila, potrošači oko pekare Šušić, ulice Zemunska, Ustanička.

– u terminu od 11 do 15 sati: Naselje Nemila, Jok megdan, Dubrava, Ulica Spasića i Mašere.

– u terminu od 12 do 16 sati: Potrošači u ulicama Balkanska i Zadrugarska – Zelenika.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Seoca.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela Banjevac i Jugovine, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Sutivan, Zaton.

– u terminu od 09 do 16 sati: Tomaševo, Zaton, Zaton – Klinac, Livadice, Jabučno, Rasovo, Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Lozna.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kruševo, Pripčići, Ravna rijeka, Majstorovina, Bojišta, Božovića polje, Slijepač most, Mijatovo kolo, Pali, Jabučno, Gevčina, Tustvo, Okladi, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Đuđevina, Moračko Trebaljevo 1.

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica 1 i 2, Naselje-baza, Baza, Gacka, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Selišta, Matovine, Feratovo polje, Gojakovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Savin Bor, Selo Dobrodole.

Plav

– u terminu od 08:30 do 17:30 sati: Kratkotrajno isključenje DV 10kV izvoda Meteh. Područja koja ostaju bez napajanja: Komarača, Jara, Babino Polje, Meteh.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Stambena zgrada u naselju Gagovića Imanje – ulazi potrošača Kapetanović i Krezović i ostali potrošači ulaza.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kujevići.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.