U Crnoj Gori će danas biti promjenljivo oblačno, tokom prijepodneva sa sunčanim intervalima, a od sredine dana ponegdje slaba kiša.

Izvor: Dejan Feratović

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 11 stepeni, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno, tokom prijepodneva sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima mali izgledi za slabu kišu. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 7 stepeni, najviša dnevna do 17 stepeni.