Sindikat slobodnih radnika Kliničkog centra Crne Gore najavio je da će se obratiti Ombudsmanu, a potom i Ustavnom sudu, zbog, kako tvrde, diskriminatorskih odredbi novog Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za zdravstvo.

Iz Sindikata navode da novi GKU sadrži više spornih rješenja koja, prema njihovim riječima, dovode zaposlene u javnom zdravstvu u neravnopravan položaj, posebno nemedicinski kadar koji nije dobio nikakvo povećanje zarada. Tvrde i da su ukinute stimulacije za medicinske sestre i tehničare, pa se povećanje plata u praksi svodi na 30 do 40 eura.

"Posebni koeficijenti za zaposlene u KCCG ne postoje, iako se u toj ustanovi realizuje oko 70 odsto zdravstvenih usluga u državi", poručuju iz Sindikata, uz najavu da će uz pomoć advokata analizirati sporni ugovor i preduzeti pravne korake.

Novi GKU potpisan je 30. decembra 2025. godine, a predviđa povećanje koeficijenata za medicinske sestre i tehničare – 15 odsto za srednju, odnosno 10 odsto za visoku stručnu spremu.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva Mihailo Babović ranije je kazao da "nije zadovoljan novim rješenjima i da će tražiti korekcije", dok iz Odbora medicinskih sestara i tehničara KCCG podsjećaju da njihova inicijativa za veće plate u najvećoj zdravstvenoj ustanovi "još nije razmatrana".