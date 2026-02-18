Mugoša je bio skeptičan od prvog momenta kada je krenulo čišćenje Mareze. Ukazivao je i na ranije pokušaje koji se nisu završili uspješno, a onda obećao i svojevrsnu nagradu ukoliko upravi Grada to pođe za rukom.

Izvor: Skupština glavnog grada

Tačno je da sam obećao menadžmentu Grada da ću ispeći jagnje ako kap vode iz Mareze dođe do Morače bez njegove ozbiljne sanacije pa gradonačelnik Saša Mujović sa saradnicima ima poziv od mene na pečeno jagnje u kući mog pradjeda, samo neka odrede datum, saopštio je za „Dan" Budimir Mugoša, odbornik Evropskog saveza.

"U svakom slučaju ja sam jagnje izgubio i ne žalim jer se nešto pokrenulo" rekao je Mugoša.

On je kazao da se i dalje ne slaže sa načinom na koji se radovi izvode, kako se biraju izvođači i iz kojih izvora se finansira.

"Ko određuje da se kompletna voda okreće u Lješkopoljski kanal, a ne u njen prirodan tok rijeku Trešanicu kako bi se zaštitili nelegalno napravljeni objekti u koritu rijeke? Dakle, dvostruki aršini neko može da gradi u rijeci, a neko ne može. I danas i pored visokog vodostaja i rizika od poplava neko neće da otvori brane u pravcu Trešanice ali hoće u kanal kako bi voda došla do Morače" rekao je Mugoša.