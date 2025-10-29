Zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

,,Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ su u saradnji sa Službenicima sektora za borbu protiv kriminala, i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Plavu, po okončanju preduzetih policijsko – tužilačkih aktivnosti na otkrivanju koruptivnih krivičnih djela ovom tužilaštvu podnijeli krivičnu prijavu protiv tri lica koja su zloupotrebom službenog položaja nanijela štetu državi od preko 1.300.000 eura", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju, na štetu Crne Gore, policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu protiv lica R.Š. (36) iz Plava, bivše načelnice Uprave za nekretnine u Plavu, M.H. (68) bivšeg načelnika Uprave za nekretnine u Plavu i N.V. (64) službenika Uprave za nekretinine u Plavu.

,,Osumnjičeni su navedene kriminalne aktivnosti, kako se sumnja, izvršili kontinuirano u periodu od početka 2018. do februara 2020. godine, zloupotrebljavajući službeni položaj i postupajući suprotno zakonskim propisima na način što su državno zemljište, koje je prethodno bilo u vlasništvu Crne Gore, nezakonito prepisali i prenijeli na fizička lica, u ukupnoj površini od preko 43 hektara, čime su drugim licima pribavili protivpravnu imovinsku korist, a državi nanijeli materijalnu štetu u iznosu većem od 1.300.000 eura", piše u saopštenju UP.

Oni se sumnjiče da su navedena krivična djela izvršili u svojstvu članova Komisije za izlaganje podataka na javni uvid u katastarskoj opštini Vusanje – Gusinje, na način što su suprotno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i pripadajućim podzakonskim aktima prekoračili granice ovlašćenja, nevršenjem službenih radnji i postupanju suprotno zakonskim propisima i ovlašćenjima, te na taj način fizičkim licima omogućili nezakonit prepis i prenos državnog zemljišta u privatno vlasništvo, pri čemu je kao osnov sticanja neosnovano navedeno - nasljeđe.

,,Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti na otkrivanju krivičnih djela iz oblasti od nacionalnog značaja, sa primarnim fokusom na identifikaciju i procesuiranje koruptivnih radnji koje vrše službenici državnih organa, a kojima se, zloupotrebom položaja i ovlašćenja, nanosi šteta državi i građanima Crne Gore", navodi se u saopštenju.