Sudski postupak zbog navodno nepravedno oduzete imovine vrijedne oko 100 miliona eura

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Uprava za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Budva donijela je rješenje kojim se na kompletnu imovinu Hotelske grupe Budvanska rivijera u katastarskoj evidenciji upisuje zabilježba sudskog spora koji vodi predstavnik NVO Građanska akcija, Božidar Vujičić.

Kako se navodi u rješenju u koje su Vijesti imale uvid, zabilježba se odnosi na postupak koji se vodi pred Privredni sud Crne Gore, po tužbi Vujičića protiv Vlada Crne Gore i HTP „Budvanska rivijera“, radi utvrđivanja apsolutne ništavosti Sporazuma o prenosu akcija iz maja 1997. godine.

Vujičić tvrdi da je tim sporazumom Opštini Budva nepravedno oduzeta imovina vrijedna više od 100 miliona eura, te da su akcije koje su predstavljale državni kapital morale biti prenijete na Opštinu, a ne na Vladu.

Upis zabilježbe znači da se u katastru evidentira postojanje sudskog postupka koji može uticati na raspolaganje imovinom, zbog čega je praktično onemogućena njena prodaja ili opterećenje. U ovom trenutku to je naročito važno zbog inicijative većinskog manjinskog akcionara, srpske kompanije MK Group, koja je predložila restrukturiranje Budvanske rivijere.

U obrazloženju rješenja podsjeća se da je prvobitni zahtjev za upis zabilježbe 2021. bio odbijen, ali da je nakon presude Upravni sud Crne Gore i ponovnog postupka Uprava za nekretnine donijela novo rješenje kojim se zabilježba ipak upisuje.

Podsjećamo, Građanska akcija i ranije je pred sudovima osporavala Sporazum o prenosu akcija, navodeći da je Opština Budva u Budvansku rivijeru uložila značajna sredstva kroz poreze, doprinose, samodoprinose i ustupanje zemljišta, te da je kasnijom prodajom hotela građanima uskraćen pristup javnim prostorima.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ danas raspolaže sa pet hotela – „Palas“ u Petrovcu, turističkim naseljem „Slovenska plaža“, hotelima „Aleksandar“ i „Mogren“ u Budvi, te hotelom „Castellastva“ u Petrovcu. Hotel „Sveti Stefan“ je prije četiri godine izdvojen iz kompanije i povjeren drugom državnom preduzeću.

Paralelno s tim, Opština Budva je krajem 2023. godine pokrenula posebnu tužbu protiv Vlade i povezanih kompanija, tražeći poništenje istog sporazuma i zabranu otuđenja akcija Budvanske rivijere. Vrijednost tog spora procijenjena je na 22,9 miliona eura.