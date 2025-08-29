Perović od prošlog septembra prima funkcionersku naknadu i to u iznosu od 2.147 do 2.293 eura, jer je to tražila nakon što je Savjet razriješio u avgustu 2024.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) odbio je danas zahtjeve Jelene Perović i njenog advokata Nikole Martinovića za još jednu godinu funkcionerske naknade za bivšu direktoricu ASK-a, saznaju Vijesti.

Vijesti su danas objavile da je bivša direktorica ASK-a Jelena Perović tražila od Savjeta te institucije još jednu godinu funkcionerske naknade, tvrdeći da joj to pripada jer je "sada na zakonit način prestala funkcija - istekom mandata".

Prema istim informacijama, Savjet je stava da treba zatražiti dodatne informacije i prikupti dodatnu dokumentaciju koja se tiče zahtjeva Perović za isplatu naknada za neiskorišćene godišnje odmore za 2023, 2024 i 2025. godinu.

Perović od prošlog septembra prima funkcionersku naknadu i to u iznosu od 2.147 do 2.293 eura, jer je to tražila nakon što je Savjet razriješio u avgustu 2024.

Naknadu je primala i tokom maja, juna i jula, kada je tvrdila da je, odlukom Upravnog suda, ona ponovo direktorica Agencije.