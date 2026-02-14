MUP dodjeljuje nagrade i priznanja povodom Dana zaštite i spašavanja

Izvor: Ministarstvo odbrane Crne Gore

Mladom vodniku Vojske Crne Gore Dejanu Božoviću, koji je ljetos izgubio život gaseći požar u rejonu Kuča kod Podgorice, posthumno je dodijeljena Plaketa zaštite i spašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova.

Posthumno priznanje biće uručeno i Branislavu Martinoviću, dugogodišnjem pripadniku Službe zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje.

To je navedeno u odluci o dodjeli nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja, koju je MUP donio juče. Priznanja će biti uručena 1. marta, povodom Dana zaštite i spašavanja, pišu Vijesti.

U obrazloženju se ističe da je Božović stradao tokom intervencije na gašenju požara, dajući život štiteći druge. Njegov čin ocijenjen je kao primjer lične hrabrosti i požrtvovanosti. Božović je bio pripadnik Prvog pješadijskog bataljona, u Vojsci Crne Gore od 2006. godine, oženjen i otac četvoro djece.

Za Branislava Martinovića navodi se da je gotovo dvije decenije radio kao vatrogasac-spasilac na Cetinju, izvršavajući zadatke savjesno i hrabro, uz značajan doprinos razvoju sistema zaštite i spašavanja.

Značke i zahvalnice

Značka zaštite i spašavanja dodijeljena je Marku Radonjiću i Đorđiju Vujičiću, penzionisanim pripadnicima nikšićke Službe zaštite i spašavanja, kao i Mihailu Vukšiću iz Kotora i Pavlu Iliću iz Bijelog Polja.

Priznanje su dobili i Dragan Ivančević, Dušan Knežević, Velimir Banović, Dejan Popović, Danijel Stijepović i Veselin Janković iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice, kao i Miloš Vučević, za profesionalnost i doprinos u brojnim intervencijama.

Zahvalnice su uručene Haku Jasaviću i Zoranu Brajkoviću za dugogodišnji angažman i posvećenost radu službi, pišu Vijesti.

Novčanu nagradu od 500 eura dobili su Obrad Mišo Adžić, Ivan Bulatović, Nikola Dragović, Radenko Svrkota i Enver Ujkaši, za profesionalnost i doprinos zaštiti života i imovine građana.

Odluku je donijela Komisija formirana rješenjem ministra unutrašnjih poslova, na osnovu Pravilnika o vrstama nagrada i priznanja u sistemu zaštite i spašavanja.