"Vojnik Dejan Božović, koji je tragično stradao prilikom gašenja požara u Kučima, svojim djelom pokazao je najviši stepen odgovornosti i posvećenosti službi i domovini", rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je povodom Dana Vojske Crne Gore, posthumno odlikovao posthumno Ordenom za hrabrost vojnika Dejana Božovića, koji je tragično stradao prilikom gašenja požara u Kučima u avgustu ove godine.

To je saopšteno danas iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore.

"Služenje Crnoj Gori uvijek je zahtijevalo izuzetnu hrabrost i predanost, što se pokazalo i ovog ljeta. Vojnik Dejan Božović, koji je tragično stradao prilikom gašenja požara u Kučima, svojim djelom pokazao je najviši stepen odgovornosti i posvećenosti službi i domovini. U znak zahvalnosti i dubokog poštovanja, posthumno ga odlikujem Ordenom za hrabrost. Ovim simboličkim činom u ime svih građana Crne Gore, njemu i njegovoj porodici izražavam duboku zahvalnost. Dejanovo ime ostaće vječno upisano među one koje su svojim životom potvrdili šta znači služiti državi. Život dat u službi svoje zemlje nosi posebnu težinu. Dejan je svojim zaslužio i zadužio poštovanje svih nas - i taj čin nas obavezuje da, na svim nivoima odlučivanja, stvaramo uslove u sistemu vojne i civilne zaštite koji će spriječiti da se ovakvi gubici ikada više ponove. Dejanova žrtva ostaće trajni podsjetnik da odgovornost institucija mora biti jednaka hrabrosti pojedinca. Neka mu je vječna slava i hvala", poručio je Milatović.