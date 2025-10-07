Predsjednik države Jakov Milatović će povodom 7. oktobra, Dana Vojske Crne Gore, Ordenom za hrabrost posthumno odlikovati vojnika Dejana Božovića, koji je stradao prilikom gašenja požara kod Podgorice u avgustu.

Izvor: Ministarstvo odbrane Crne Gore

“Ovim odlikovanjem Crna Gora odaje počast vojniku Dejanu Božoviću, kao čin poštovanja i zahvalnosti njemu i njegovoj porodici. Život dat u službi svoje zemlje nosi posebnu težinu, a Dejan je svojim zaslužio i zadužio poštovanje svih nas”, piše u odluci o odlikovanju.

Orden za hrabrost dodjeljuje se za izvanrednu hrabrost i požrtvovanost koji su ispoljeni u izuzetno opasnim situacijama u spasavanju ljudskih života i materijalnih dobara, podsjeća Milatovićev kabinet u saopštenju.

Vojska Crne Gore organizovala je 1. oktobra u Podgorici humanitarni marš u znak sjećanja na Božovića. Tom prilikom su poručili da Crna Gora nikad ne smije zaboraviti njihovog kolegu koji je dao život spasavajući druge.

Na platformi GoFundMe i dalje je u toku akcija prikupljanja novčane pomoći za porodicu Božovića. Do sada je prikupljeno više od 150.000 dolara (oko 130.000 eura).

Vlada je na telefonskoj sjednici 20. avgusta, na predlog ministra odbrane Dragana Krapovića, usvojila informaciju o isplati finansijske pomoći porodici Božovića, kao i vojniku Marku Ikoviću, koji je teško povrijeđen u akciji gašenja požara.

Tada je rečeno da će porodici Božovića uplatiti 50.000 eura, a Ikoviću 20.000 eura. Ministarstvo odbrane je tada pojasnilo da je pitanju inicijalna pomoć, te bi i u budućnosti bili posvećeni pružanju kontinuirane podrške i pomoći u skladu sa mogućnostima i potrebama.

Takođe, crnogorska porodica iz Berlina, prepoznata po brojnim humanitarnim akcijama, obezbijedila je stipendiju koja će omogućiti školovanje i obrazovanje svih četvoro djece Dejana Božovića. Stipendija će, kako je ranije pojašnjeno, pokriti sve potrebe za obrazovanjem djece, od osnovnog do visokog školovanja.