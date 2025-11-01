Nakon što je grad Al-Fašir pao u ruke paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), svjedoci i humanitarne organizacije izvještavaju o masovnim pogubljenjima, otmicama i etnički motivisanim odmazdama.

Izvor: UNI / Xinhua News / Profimedia

Sudanski grad Al-Fašir nedavno je pao u ruke paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), dok se sudanska vojska povukla iz grada. Prema svjedocima, nakon preuzimanja kontrole uslijedili su masovni pokolji civila.

Sudan's paramilitary Rapid Support Forces (RSF) continue mass killings in Sudan’s besieged city of Al Fasher, after claiming control of the Sudanese army’s last stronghold in the country's western region on October 26pic.twitter.com/QDfu7PCQRI — TRT World (@trtworld)October 27, 2025

Borci RSF-a, koji su jahali na kamilama, okupili su stotine muškaraca u blizini grada, odveli ih do obližnjeg rezervoara i pucali na njih, uzvikujući rasističke uvrede. Jedan od preživjelih, Alkheir Ismail, ispričao je da ga je napadač prepoznao iz školskih dana i poštedio, dok su ostali ubijeni.

Humanitarne organizacije, uključujući Ljekare bez granica, navode da su muškarci odvajani od žena i djece, ubijani ili zadržavani za otkupninu, dok su mnoge porodice nestale. Ujedinjene nacije procjenjuju da je ubijeno nekoliko stotina civila, a zločini bi mogli biti kvalifikovani kao ratni zločini.

“We had to flee Al Fasher because life was unbearable,” shares 12-year-old Muzdalifa.



Amid escalating violence, an estimated 130,000 children in Al Fasher, Sudan, are at a high risk of grave rights violations, with reports of abduction, killing and maiming, and sexual violence.…pic.twitter.com/4N0yij0gNj — UNICEF (@UNICEF)October 31, 2025

Paravojne snage RSF negiraju optužbe, tvrdeći da je riječ o „medijskoj propagandi“ i najavljuju interne istrage, uz tvrdnje da pomažu stanovništvu i pozivaju humanitarne organizacije na pružanje pomoći. Međutim, međunarodne organizacije sumnjaju u iskrenost tih tvrdnji i smatraju da RSF pokušava prikriti stvarne razmjere nasilja.

Stručnjaci upozoravaju da pad Al-Fašira predstavlja prekretnicu u građanskom ratu u Sudanu, koji traje više od dvije godine, i ističu sličnosti sa ranijim masakrima u Darfuru, gdje je RSF bio optuživan za genocid.

Civilians are forced to flee as Sudan's paramilitary Rapid Support Forces (RSF) have taken control of all of Darfur after an 18-month siege on the city of Al Fasher, with multiple videos from the ground showing RSF forces executing civilians en massepic.twitter.com/vOxFhFI26j — TRT World (@trtworld)October 28, 2025

Upozoravamo da su snimci iz Al-Fašira izuzetno uznemirujući i svjedoče o brutalnosti paravojnih formacija koje su dovele Sudan do novog humanitarnog sloma.