Ministar zdravlja Vojislav Šimun najavio digitalnu transformaciju i unapređenje kontrole potrošnje farmaceutskih sredstava

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora će pokrenuti Nacionalni sistem za praćenje količina i zaliha lijekova u državi, od dobavljača do krajnjih korisnika, najavio je ministar zdravlja Vojislav Šimun.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja (MZD), Šimun je o ovoj inicijativi razgovarao sa šefom kancelarije Svjetske banke Kristoferom Šeldonom, u okviru saradnje i koordinacije na seriji zajmova zasnovanih na razvojnim politikama.

Iz MZD su naveli da je prva operacija odobrena u oktobru 2024. godine, dok je druga trenutno u fazi pripreme, uz planirano odobrenje Odbora direktora Svjetske banke 31. marta.

Šimun je zahvalio na saradnji u kontroli potrošnje farmaceutskih sredstava i podršci reformskim procesima na primarnom nivou zdravstvene zaštite. On je najavio i Predlog Zakona o upravljanju podacima u oblasti zdravstva i digitalnom zdravlju, koji je pripremilo Ministarstvo, a Vlada utvrdila. Zakon će se naći u skupštinskoj proceduri na prvoj narednoj sjednici, a omogućit će punu digitalnu transformaciju u prikupljanju, obradi i čuvanju podataka.

Ministar je istakao i značaj unapređenja rada Komisije za odobravanje lijekova van Liste lijekova za liječenje rijetkih bolesti, nastavak terapije propisane osiguranicima u inostranstvu, kao i uspostavljanje registra za rijetke bolesti.

Na sastanku su prisustvovali i koordinator programa Svjetske banke u Crnoj Gori Denis Mesihović, te viši ekonomista i vođa DPL tima Milan Lakićević.