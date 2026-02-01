Dijeljenje ili pokazivanje seksualno eksplicitnih snimaka bez pristanka žrtve u Crnoj Gori je krivično djelo sa kaznom zatvora do dvije godine. Stručnjaci upozoravaju na opasnosti od digitalnih alata, aplikacija i nelegalnih grupa koje šire ovakav sadržaj.

Izvor: Screenshot/raskrinkavanje.me

Da li ste znali da, ukoliko svojim prijateljima, porodici, poznanicima, komšijama, prosljeđujete ili pokazujete snimak koji prikazuje dvije osobe koje imaju seks, a nijesu pristale, da se taj sadržaj dijeli činite krivično djelo?

E pa, kada na taj način zadovoljavate svoju radoznalost, nagone, perverzne želje ili jednostavno malograđanske navike zakon kaže da možete biti kažnjeni novčano ili zatvorom.

Krivični zakonik Crne Gore jasno propisuje:

“Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osjetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine”.

Ovo znači da je značajan broj vas u posljednjih nekoliko dana počinio krivično djelo zadiranjem u lični život. Krivični zakonik je jasan i kaže da ako ovo djelo učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Kazne za dijeljenje pornografije bez pristanka iste su i Srbiji i u Hrvatskoj, od novčane do kazne od jedne godine zatvora.

Fenomen osvetničke pornografije

Eksplicitni snimci nerijetko dođu do javnosti, dijele se s telefona na telefon, po Viber, WhatsApp grupama, a žrtve su, po pravilu žene. Ovakvo ponašanje u cijelom svijetu definisano je kao osvetnička pornografija.

Evropski insitut za rodnu ravnopravnost osvetničku pornografiju definiše kao pornografiju bez pristanka koja podrazumijeva onlajn distribuciju seksualno eksplicitnih fotografija ili videa bez pristanka osobe koja se na njima nalazi.

“Počinilac je često bivši partner koji fotografije ili snimke napravi ili nabavi tokom prethodne veze, a za cilj ima da javno posrami ili ponizi žrtvu iz odmazde zbog okončanja veze. Ipak, počinioci nijesu neophodno partneri ili bivši partner i osveta nije uvijek motiv. Slike i snimci se mogu nabaviti i hakovanjem žrtvinog kompjutera, telefona ili naloga na društvenim mrežama i mogu za cilj imati nanošenje stvarne štete meti u “stvarnom životu” poput namjere da se osoba otpusti s posla ili u nekim slučajevima navede na samoubistvo”, jasno je objašnjenje ovog Instituta.

Crna Gora je kriminalizovala osvetničku pornografiju i propisala kazne do dvije godine zatvora. “Ko učini dostupnim trećem licu video ili drugi snimak, fotografiju, portret, audio zapis ili spis sa seksualno eksplicitnim sadržajem, bez pristanka lica na koje se spis odnosi, odnosno bez pristanka lica koje je prikazano na snimku, fotografiji ili portretu ili čiji je glas snimljen na audio zapisu, kazniće se zatvorom do dvije godine”, navodi se u Krivičnom zakoniku. Dakle, ako snimak koji ste vi napravili dijelite na nečiju štetu, možete biti osuđeni na dvije godine zatvora.

Takođe, do dvije godine zatvora može dobiti osoba koja prijeti objavljivanjem eksplicitnih fotografija ili videa, a ista kazna propisana je i za one koji takav sadržaj kreiraju (foto-montaže, deep fake) računarskim putem.

Tokom prošle godine zabilježena su najmanje dva slučaja prijetnji objavljivanjem eksplicitnih snimaka zbog čega je podgoričko tužilaštvo odredilo zadržavanje za dvije osobe, dok su u policijskoj akciji u Budvi uhapšene dvije osobe osumnjičene da su duže vrijeme prijetile ženi objavljivanjem njenih fotografija.

Opasnost više ne prijeti samo od stvarnih snimaka već i od botova i aplikacija za skidanje odjeće. Istraživačka novinarka Anđela Milivojević je opisala noćnu moru djevojke iz Srbije kojoj je odjeća na fotografiji skinuta kroz aplikaciju na Telegramu da bi na kraju te editovane fotografije stigle do njenog supruga. Ova novinarka je ukazala na postojanje brojnih Telegram grupa u kojima se razmjenjuje i kreira ovakav sadržaj, potpuno nekažnjeno.

Da ne bude zabune, gledanje i dijeljenje porno sadržaja sa svima dobro poznatih legalnih i besplatnih porno sajtova gdje odrasle osobe svjesno i namjerno dijele scene iz svog seksualnog života nije kažnjivo, zbog toga, umjesto što ćete dijeliti nečije snimke i tako ugroziti nečiju privatnost, posao i život čineći krivično djelo, izaberite da odete na jedan od tih sajtova.

Autor: Darvin Murić, glavni i odgovorni urednik portala Raskrinkavanje.me