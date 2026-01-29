Ćulafić je kazao da je donošenje ove Odluke važan korak ka sanaciji jedne od najvećih crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori i da resorno ministarstvo time još jednom pokazuje kontinuiran napor na zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

Izvor: SasaMatic

Vlada je, na predlog ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafića, donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju projekta “Reforma upravljanja otpadom u Crnoj Gori – remedijacija bazena crvenog mulja i deponije čvrstog otpada na lokaciji Kombinata aluminijuma Podgorica”.

Kako je saopšteno iz resora na čijem je čelu Ćulafić, procijenjena predračunska vrijednost radova na rekonstrukciji bazena crvenog mulja, prema Glavnom projektu, je oko 32 miliona eura, dok vrijednost sanacije odlagališta čvrstog otpada na KAP lokaciji iznosi 13 miliona eura.

Ćulafić je kazao da je donošenje ove Odluke važan korak ka sanaciji jedne od najvećih crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori i da resorno ministarstvo time još jednom pokazuje kontinuiran napor na zaštiti i unapređenju stanja životne sredine.

“MERS je na ovaj način pokazalo da Zaključci, koje je Vlada nedavno usvojila, nijesu mrtvo slovo na papiru. Oni nijesu ponuda, već opredjeljenje Vlade da ovaj i slične probleme rješava odlučno i efikasno. Znamo koliko je važna remedijacija bazena crvenog mulja i deponije čvrstog opasnog otpada, kako sa aspekta ljudi koji žive na tom prostoru, tako i za naš evropski put”, istakao je Ćulafić.

Ukazao je da sanacija bazena crvenog mulja nije tema za čije odlaganje ima prostora, kao i da je Ministarstvo iskoristilo sve mehanizme.

“Na ovaj način šaljemo poruku da smo ozbiljni i da sistemski, mjesecima, otklanjamo dugogodišnje nagomilane prepreke i da pronalazimo rješenje za jedan od zasigurno najvećih ekoloških izazova u državi”, naglasio je Ćulafić.

On je zahvalio međunarodnim partnerima – Svjetskoj banci sa kojom MERS kontinuirano i intenzivno sarađuje.

“Kako i do sada, tako i ubuduće, nastavljamo da svoj posao obavljamo temeljno, odgovorno i u opštem interesu, sa posebnim fokusom na zdravlje građana i zaštitu životne sredine”, zaključio je Ćulafić.