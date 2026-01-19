Povodom Bogojavljenja, danas se širom Crne Gore organizovalo tradicionalno plivanje za časni krst.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Podgorici za krst se pliva na sastavcima Ribnice u Moraču. Sava Turović (23) bio je najbrži u plivanju za časni krst na Morači.









Prvi do Bogojavljenskog krsta u Bijelom Polju doplivao je Slađan Šćekić. U Budvi Jovan Radić (17) pobjednik je manifestacije "Za krst Časni". Petnaestogodišnji Lazar Đorojević prvi je danas doplivao do Časnog krsta prilikom Bogojavljenskog plivanja na jezeru Krupac u Nikšiću.





