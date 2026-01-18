Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice traži izvođača radova na dijelu Vučedolske ulice od Ulice Slobode do Njegoševe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za izbor izvođača radova na rekonstrukciji Vučedolske ulice, na dijelu od Ulice Slobode do Njegoševe.

Riječ je o drugom segmentu saobraćajnice, od raskrsnice sa Ulicom Slobode do zgrade Gradskog parlamenta. Za ovu investiciju Agencija je planirala 550.000 eura, od čega je 454.545 namijenjeno za izvođenje radova, a 95.454 eura za porez. Prema tenderskoj dokumentaciji, Vučedolska ulica se nalazi u okviru UP-a Nova Varoš – Blok J i N.

Predviđeni radovi obuhvataju uklanjanje postojećih saobraćajnih znakova, demontažu stubića, rušenje betonskih ivičnjaka i starog asfalta, kao i demontažu postojeće kaldrme. Nakon toga planirana je ugradnja kamenih granitnih ivičnjaka, izrada parking prostora od sivih behaton elemenata, postavljanje korpi za otpatke, sadnja drveća i ugradnja LED rasvjete.

Rok za završetak radova ne može biti kraći od 90, niti duži od 110 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Ponuđači prilikom dostavljanja ponuda moraju precizirati svoj rok izvođenja radova u skladu sa ovim kriterijumom.

Ponude se mogu dostavljati do 26. januara.