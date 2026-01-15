Pozitivna energija osjeća se na svakom koraku, čemu su, bez sumnje, doprinijeli domaćini koji su se potrudili da usluga bude na visokom, gotovo svjetskom nivou.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Iako je radni dan, ski centar Kolašin 1450 ispunjen je ljubiteljima zimskih sportova koji su s nestrpljenjem dočekali početak nove sezone. Pozitivna energija osjeća se na svakom koraku, čemu su, bez sumnje, doprinijeli domaćini koji su se potrudili da usluga bude na visokom, gotovo svjetskom nivou.

Od prodaje ski-karata, gdje osoblje izuzetno ljubazno izlazi u susret svim zahtjevima posjetilaca, do zaposlenih na žičarama i u ugostiteljskim objektima, organizacija funkcioniše besprijekorno. Posebno su pristupačne i cijene – iznajmljivanje ski-opreme za djecu iznosi 14 eura, dok odrasli za opremu izdvajaju 20 eura, a dnevni ski-pas košta 15 eura. A lijepe vijesti su i da je dnevni ski pass za stanovnike Kolašina, Berana, Andrijevice i Petnjice besplatan!

Ovaj zimski dan iskoristili smo na najbolji mogući način – uživajući u snijegu, dobroj atmosferi i odličnom provodu na padinama Kolašina 1450.



POGLEDAJTE VIDEO: