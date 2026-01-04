Dodaju da Nišavić i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izbjegavaju Zetu zbog “gnijeva koji su izazvali svojim postupcima”.

Opština Zeta saopštila je da će podnijeti krivične prijave protiv Aleksandra Nišavića, direktora Vodovoda, ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i direktora policije Lazara Šćepanovića, zbog incidenta u Botunu.

Iz Opštine tvrde da snimci sa lica mjesta pokazuju kako Nišavić probija ogradu, dok komunalni policajac pored njega koristi biber sprej.

– Pored njega, krivičnom prijavom biće obuhvaćeni i Šaranović, Bečić, koji je koordinirao sistemom bezbjednosti, te Šćepanović, koji je samo nekoliko sati nakon imenovanja silom krenuo na malo zetsko selo – naveli su iz Opštine Zeta.

Opština ističe da "silom ne mogu ništa postići i da se projekat ne može raditi bez saglasnosti lokalne samouprave", te poručuje da će se prema budućim pokušajima ophoditi odlučno, ali prijateljski, brinući o bezbjednosti građana.

– U Zetu nećete moći da sprovedete svoje planove, ne možete držati 1.000 policajaca dvije i po godine niti uhapsiti cijelu opštinu. Povukli ste se u poslednjem trenutku, što je bio jedini razuman potez, a sada je kasno da nas pozivate na poštovanje i časnost – poručuju iz Opštine.

Dodaju da Nišavić i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izbjegavaju Zetu zbog “gnijeva koji su izazvali svojim postupcima”.