Opština Zeta saopštila je da će podnijeti krivične prijave protiv Aleksandra Nišavića, direktora Vodovoda, ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i direktora policije Lazara Šćepanovića, zbog incidenta u Botunu.
Iz Opštine tvrde da snimci sa lica mjesta pokazuju kako Nišavić probija ogradu, dok komunalni policajac pored njega koristi biber sprej.
– Pored njega, krivičnom prijavom biće obuhvaćeni i Šaranović, Bečić, koji je koordinirao sistemom bezbjednosti, te Šćepanović, koji je samo nekoliko sati nakon imenovanja silom krenuo na malo zetsko selo – naveli su iz Opštine Zeta.
Opština ističe da "silom ne mogu ništa postići i da se projekat ne može raditi bez saglasnosti lokalne samouprave", te poručuje da će se prema budućim pokušajima ophoditi odlučno, ali prijateljski, brinući o bezbjednosti građana.
– U Zetu nećete moći da sprovedete svoje planove, ne možete držati 1.000 policajaca dvije i po godine niti uhapsiti cijelu opštinu. Povukli ste se u poslednjem trenutku, što je bio jedini razuman potez, a sada je kasno da nas pozivate na poštovanje i časnost – poručuju iz Opštine.
Dodaju da Nišavić i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izbjegavaju Zetu zbog “gnijeva koji su izazvali svojim postupcima”.