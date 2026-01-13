Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više crnogorskih gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Meduna

-u terminu od 09 do 17 sati: Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio stare Zlatice ulica Primorska, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, Ulica Dušana Milutinovića i Pera Počeka, UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Miletine Njive, naselje oko nekadašnjeg Elastika, Ulica Pohorska i Pljevaljska, Parci, dio ulice Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Veruše, dio Donjih Kokota, Podsić, dio Bigora.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dio Oraške Jame, dio Zagrede.

-u terminu od 07 do 15 sati: dio Veljeg Brda,dio Spuža.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Košutiće.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra

-u terminu od 09 do 11 sati: dio sela Šekular.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati:dio sela Kruševo zaseok Višnjevo.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trpezi, Sela Murovac i Poroče.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Biševo.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su u CEDIS-u.