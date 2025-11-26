“Vodovod i kanalizacija” obavijestilo je potrošače koji se snabdijevaju sa crpne sranice Mareza da je, usljed jake kiše koja je sinoć padala, došlo do zamućenja vode na vodoizvorištu Mareza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom, prokuva vodu prije upotrebe ili koristi bezbjedne alternative tj. vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja”, naveli su u saopštenju, javlja CdM.

Naselja koja se snabdijevaju sa crpne stanice Mareza su: Mareza, Tološi, Blok V i VI, dio grada preko Morače, centar grada, dio ispod Gorice, Malo brdo, Stara varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, City kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica, Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, Farmaci, Beri.