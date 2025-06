Potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Budimir Aleksić saopštio je u emisiji “Budimo budni – Pitajte Vladu” da strahuje da je u broj lažnih diploma u Crnoj Gori veći od 20.000, što je podatak Alternative Crna Gora.

“Kad je riječ o kvalitetu obrazovanja u Crnoj Gori tu čovjek nikad ne smije biti zadovoljan. Uvijek može bolje i nova vlast radi na tome. Kad kažem nova vlast mislim na sve ministre počevši od Vesne Bratić koja je prvi demokratski ministar obrazovanja, nauke i kulture nakon smjene totalitarnog režima, pa sve do danas. Pomaka ima i ja mislim da svaki objektivan posmatrač prilika u toj oblasti može da registruje značajne pomake, rekao je Aleksić, prenosi portal RTCG.

Što se tiče lažnih diploma tu, navodi Aleksić, svakog dana nešto isplivava i procesuiraju se pojedinačni slučajevi.

“Ali to je toliko toga da zaista zahtijeva svakodnevni rad. To je problem koji je nanio veliku štetu Crnoj Gori, stvari su u nekom domenu nepopravljive ali ako se krene sa regulisanjem te problematike mislim da se može dosta toga uraditi”, rekao je Aleksić.

Vjeruje da je broj lažnih diploma u našoj državi veći od 20.000, što je podatak Alternative Crna Gora.

“Posmatrajući šta se sve radilo, naročito od 1997. godine pa do 2020., to je nešto što je bila prava poplava. Alternativa jeste to forsirala i dala značajan doprinos problematizaciji te teme, ali o tome smo govorili i mi u Skupštini, dok smo bili opozicioni poslanici. O tome je govorio i poslanik Andrija Popović, koji je bio u to vrijeme poslanik iz vladajuće većine. On je u prenosu na plenumu jasno kazao da postoji benzinska pumpa u Kotoru gdje se kupuju diplome. Bilo je slučajeva gdje se to rasvijetlilo, znamo slučaj gdje je osoba bila direktor jedne škole u Budvi koja je falsifikovala diplomu… Problem je i sa diplomama koje se fabrikuju”, kazao je on, prenosi portal RTCG.

Aleksić ističe da je po regionu toliko malih mjesta koja imaju univerzitete, počev od Tutina, Brčkog, Novog Pazara, Travnika, Žepe…

“I oni obično imaju naziv Internacionalni univerzizet…. Internacionalni univerzitet u nekom selu u BiH, Raškoj oblasti ili Sandžaku. I njih je mali milion. O tome je dosta pisano. Ako postoji dobra politička volja na nivou države, tvrdim da se to može vrlo lako raskrinkati”, dodaje on.

Aleksić se u emisiji “Budimo budni – pitajte Vladu” osvrnuo i na pojavljivanje bivšeg funkcionera Uprave policije i šefa podgoričke policije Milana Paunovića, koji je pred Anketnim odborom govorio o vezama dijela ranije policije sa organizovanim kriminalom, prebijanjem i napadima na političke neistomišljenike tadašnje vlasti, prenosi portal RTCG.

Na pitanje kakva su njegova saznanja i da li očekuje da se pokrene istraga od SDT-a, Aleksić ističe da u tom slučaju postoji problem zastare kao kod donošenja Zakona o preispitivanju porijekla imovine.

“Paunović je rekao ono što smo mi i ranije znali i što smo kao opozicioni poslanici govorili, i kao što su mediji pisali. Vrlo je važno da neko, što se kaže iz srca sistema, progovori o tome, kao autentičan svjedok svega toga i čovjek koji barata sa konkretnim podacima. Sljedeći na sjednici Odbora biće takođe bivši funkcioner Brajuško Brajušković i mislim da je to revolucionaran pomak u raskrinkavanju zločinačke djelatnosti bivšeg režima koji se tako obračunavao sa političkim protivnica. A prirodno bi i logično bilo da tužilaštvo reaguje, s tim što ja imam rezerve prema pravosuđu u Crnoj Gori”, naveo je Aleksić.