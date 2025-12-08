Izvođač radova na izmještanju rijeke Ćehotine završio je sve planirane građevinske zahvate na novom koritu rijeke, dok formalni tehnički pregled i primopredaja projekta još nijesu okončani.

Izvor: Youtube/PrintScreen

To je zvanično rečeno “Vijestima” iz Rudnika uglja (RUP).

Iz kompanije navode da su u toku specijalizovane procedure izvlačenja ribe iz tunela starog korita, kao i završne koordinacije oko bezbjednog preusmjeravanja toka rijeke u novo korito.

“Tek po završetku tih aktivnosti, izvođač će pristupiti zatvaranju tunela kojim Ćehotina trenutno protiče”, odgovorili su iz RUP-a, čiji je izvršni direktor Nemanja Laković.

Prema trenutno dostupnim informacijama, očekuje se da rijeka novim koritom poteče do kraja godine, dok će precizan datum zavisiti od završetka provjera i formalnog pregleda kompletiranih radova.

Ćehotina već 18 godina teče betonskim koritom i kroz dva tunela u dijelu kroz Pljevaljsko polje, a izmještena je prvi put zbog velikih rezervi uglja duž njenog prirodnog toka, pišu Vijesti.

Iz Rudnika podsjećaju da se izmještanjem rijeke, odnosno njeno vraćanje približno starom trasom, stvaraju uslovi za eksploataciju uglja do 2049. godine.

Da to nije urađeno ove godine, Termoelektrana Pljevlja bi stala, što bi imalo katastrofalne posljedice za energetski sistem, a izmještanje rijeke bilo je neophodno zbog napredovanja rudarskih radova prema postojećem koritu Ćehotine.

Vlada je u julu prošle godine projekat proglasila poslom od javnog interesa.

Iz Rudnika su ranije pojasnili da su armirano-betonski radovi kod brane “Durutovići” završeni, a urađen je i prostor za buduću malu hidroelektranu snage 2,2 megavata. Cjevovod za taj projekat već je postavljen u sklopu projekta Ćehotine, a svi radovi se sprovode u skladu s planom pravedne tranzicije, koji je usaglašen s preporukama Evropske unije.

U narednom periodu, na prostoru oko novog korita Ćehotine planirani su radovi na izgradnji dva saobraćajna puta, šetališta i zelenih površina, kako bi Pljevljaci ubuduće mogli uživati u ovom dijelu grada.

“Novi menadžment je u posljednjih godinu i po, u saradnji s Vladom Crne Gore i nadležnim ministarstvom, koji su prepoznali ozbiljnost problema, uspio da dobije dozvolu za početak radova na najvažnijem projektu u državi, ostvari značajne uštede izvođenjem radova u sopstvenoj režiji i uvede izvođača u posao”, poručili su ranije iz Rudnika uglja.

Radove, vrijedne 19,56 miliona eura sa PDV-om, izveo je Konzorcijum HSV Preduzeće za hidrogradnju i niskogradnju i visokogradnju iz Vlasotince, “Opticus ing” iz Beograda i Privredno društvo za projektovanje inžinjering i izvođenje radova “Kolubara” iz Mionice.

Prema ugovoru, u koji “Vijesti” imaju uvid, konzorcijum je radove trebalo da završi u roku od 210 kalendarskih dana, od dana kada se izvođač radova uvede u posao uz obavezu garantnog perioda od minimum 24 mjeseca nakon tehničkog prijema, s mogućnošću produženja garancije i do 60 mjeseci. Ugovor je potpisan 16. aprila, a izvođač je u posao trebalo da se uvede deset dana kasnije.

Direktna pogodba za nadzor radova

Osim ovog Konzorcijuma, na međunarodni tender, koji je raspisao Rudnik krajem prethodne godine, prijavio se još jedan konzorcijum koji je komisija isključila iz postupka javne nabavke zbog, kako je obrazloženo, nepotpune dokumentacije o ispunjenosti uslova sposobnosti privrednog subjekta predviđenih tenderskom dokumentacijom.

Paralelno sa glavnim tenderom, 31. decembra raspisana su još dva postupka, za stručni nadzor nad radovima, vrijednosti 605 hiljada eura, i za iznajmljivanje mehanizacije za pripremne radove. Na tender za nadzor pristigle su četiri ponude, uključujući zajedničke prijave više regionalnih kompanija.

Rudnik je u oktobru, kako piše u dokumentaciji koju “Vijesti” imaju, poništio postupak javne nabavke i isključio iz javnog postupka sve učesnike tendera. Zbog žalbe izjavljene na odluku o poništenju postupka javne nabavke od 7. oktobra, Rudnik je deset dana kasnije izdao obavještenje o prekidanju svake dalje radnje u postupku javne nabavke ove usluge, prenose Vijesti.

Nakon što je tender za izbor nadzorne firme poništen, RUP je iskoristio zakonsku mogućnost neposredne pogodbe i angažovao firmu “POP Projekt” iz Podgorica, uz obrazloženje da je riječ o poslu od državnog značaja, te da bi ponavljanje tendera dovelo do daljih kašnjenja.

Iz kompanije za “Vijesti” navode da je ovim rješenjem obezbijeđen kontinuitet nadzora, brže odlučivanje na terenu i određene finansijske uštede u odnosu na prvobitnu tendersku procjenu.

“Kada je riječ o stručnom nadzoru i on se odvija u skladu sa projektnim planom i izvodi ga firma ‘POP Projekt’ d.o.o. Podgorica. Kao što je poznato tokom tenderskog postupka za ovaj posao, došlo je do žalbe shodno tenderskoj proceduri. Imajući u vidu da se radi o jednom od najvažnijih projekata u Crnoj Gori, sa znatno skraćenim vremenskim rokom za njegovu realizaciju tj. građevinska sezona tokom 2025. godine, iskoristili smo zakonsko pravo i u neposrednoj pogodbi odabrali pomenutu kompaniju za stručni nadzor. Na ovaj način, ne samo što smo postigli definisanu dinamiku u realizaciji projekta uz najviši nivo stručnosti i odgovornosti, već smo ostvarili i značajne uštede u kompaniji koje su bile prvobitno planirane tenderom”, tvrde u najvećoj pljevaljskoj kompaniji.

Rudnik sam izveo radove od četiri miliona eura

Rudnik uglja je tokom prošle godine, u cilju smanjenja troškova projekta izmještanja korita Ćehotine, samostalno izveo radove u vrijednosti oko četiri miliona eura.

“Rudnik uglja u periodu prije i tokom tenderskih procedura za ovaj projekat, svojom mehanizacijom iskopao je novo korito, dužine 2.300 metara, koje je duboko od 5 do 5,5 metara, uklonjen je višak mase sa desne i lijeve strane obale, čime je obezbijeđena stabilna podloga za dalje građevinske radove. Takođe, u planiranom roku završeni su i bušačko-minerski radovi, te je obezbijeđeno da izvođač radova bez prepreka preuzme da završi svoj dio posla. A sve to skupa znači da su radnici Rudnika uglja, izvođenjem ovih grubih radova, uštedjeli kompaniji gotovo četiri miliona eura, uz visok nivo stručnosti, odgovornosti i savjesnosti”, istakli su iz Rudnika, javljaju Vijesti.