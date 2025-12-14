U Botunu, gdje je planirana izgradnja postrojenja, mještani koji se protive projektu i danas su prisutni na parceli predviđenoj za gradnju.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

U Zeti je danas održan referendum na kojem se građani izjašnjavaju o tome da li su za ili protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Botun. Biračka mjesta otvorena su u sedam sati, a glasanje traje do 20 časova.

Prema podacima Komisije za sprovođenje referenduma, do 15 sati glasalo je 37,8 odsto upisanih birača. Predsjednik Komisije Pavle Cavnić saopštio je da referendum protiče bez ikakvih nepravilnosti i da se glasanje odvija u skladu sa zakonom. Prethodno je do 13 sati zabilježena izlaznost od 28,1 odsto, dok je do 11 sati glasalo 14,8 odsto građana.

Pravo glasa na referendumu ima oko 12.700 građana, koji mogu glasati na 26 biračkih mjesta u Zeti, kao i na tri biračka mjesta otvorena u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Prvi preliminarni rezultati očekuju se ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta.

U Botunu, gdje je planirana izgradnja postrojenja, mještani koji se protive projektu i danas su prisutni na parceli predviđenoj za gradnju. Poručuju da očekuju visoku izlaznost i da će na toj lokaciji sačekati rezultate referenduma.

Iz Glavnog grada i Vlade Crne Gore ranije je saopšteno da se radi o savremenom postrojenju koje bi doprinijelo zaštiti životne sredine i ispunjavanju evropskih standarda, dok mještani Botuna izražavaju nepovjerenje i strah od mogućih negativnih posljedica po zdravlje i okolinu.

Građani Zete će se o ovom pitanju izjasniti direktno, a konačni rezultati referenduma očekuju se tokom večeri.