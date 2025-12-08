Drakić obavlja funkciju v. d. direktora od avgusta 2024. godine, nakon smjene dotadašnje direktorice Jelene Perović.

Izvor: Promo/ASK

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije odlučio je ponovo da raspiše konkurs za izbor direktora, uz rok od 20 dana za podnošenje prijava, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Osim opštih uslova za rad u državnim organima, kandidati moraju imati deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet u vršenju poslova iz oblasti borbe protiv korupcije ili zaštite ljudskih prava. Kandidati moraju da imaju najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, odnosno sa kojim je ostvario poslovnu saradnju.

Odluka o raspisivanju novog konkursa uslijedila je nakon što je prethodni, pokrenut početkom aprila, propao. Tada su se za funkciju direktora prijavili aktuelni vršilac dužnosti Dušan Drakić i Milica Milutinović, ali nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu. Na sjednici održanoj u maju, Drakić je dobio tri glasa podrške, dok su mu za izbor bila neophodna najmanje četiri glasa članova Savjeta.

