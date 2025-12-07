MUP ističe da će se kapaciteti u 2026. realno povećati uprkos numeričkom smanjenju budžeta, jer je predviđena kreditna nabavka četiri helikoptera za Vojsku Crne Gore i jednog aviona za gašenje požara za potrebe Direktorata

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Iako se budžetske stavke za Direktorat za zaštitu i spasavanje i Avio-helikoptersku jedinicu smanjuju u 2026. godini, Ministarstvo unutrašnjih poslova poručuje da sistem ulazi u narednu godinu jači i opremljeniji, zahvaljujući kreditnim nabavkama letjelica i investicijama iz evropskih fondova, piše portal Vijesti.

Predlog budžeta za 2026. pokazuje da izdvajanja za program zaštite i spasavanja padaju sa 8,8 miliona na oko 7,3 miliona eura, dok se budžet Avio-helikopterske jedinice smanjuje sa 2,3 na 2,2 miliona. Ipak, iz MUP-a ističu da ove brojke ne odražavaju stvarni obim ulaganja, jer se ključna oprema i letjelice finansiraju iz drugih izvora, uključujući kreditna sredstva i međunarodne projekte.

Kako piše portal Vijesti, iz MUP-a podsjećaju da Direktorat ne finansira lokalne vatrogasno-spasilačke službe, već da one funkcionišu isključivo iz budžeta opština. Direktorat, naglašavaju, koordinira sistem i kroz projekte obezbjeđuje vrijednu opremu.

MUP ističe da će se kapaciteti u 2026. realno povećati uprkos numeričkom smanjenju budžeta, jer je predviđena kreditna nabavka četiri helikoptera za Vojsku Crne Gore i jednog aviona za gašenje požara za potrebe Direktorata. Ovo, kako navode, potvrđuje jasnu opredijeljenost Vlade da ojača vazdušnu komponentu zaštite i spasavanja, prenosi portal Vijesti.

Dodatno, u sistem tokom ove i naredne godine stiže oprema finansirana iz evropskih fondova — među njima i oprema za USAR tim (oko 330.000 eura), šest pik-ap vozila za požare na otvorenom, kao i dodatnih 13 vozila koja bi trebalo da budu isporučena tokom 2026.

„Nezavisno od budžeta, kontinuirano radimo na opremanju sistema i jačanju njegove otpornosti“, navode iz MUP-a.

Kroz Fond za zaštitu i spasavanje za 2025. odobreno je 135.000 eura za 11 projekata koji će se realizovati 2026. godine, a dio opreme namijenjen je lokalnim službama, piše portal Vijesti.

Avio-helikopterska jedinica: povratak aviona u plovidbeno stanje

U MUP-u objašnjavaju da je smanjenje budžeta AHJ-a usklađeno sa realnim potrebama te da će ključni avion AT-802 ponovo biti operativan, s obzirom na to da su rezervni dijelovi nabavljeni tokom 2025. godine.

Budžet omogućava održavanje postojeće flote i djelimičnu nabavku nove opreme, dok će planirano kreditno zaduženje donijeti jednu novu protivpožarnu letjelicu.

Analiza sistema u toku

Iskustva iz ovogodišnje požarne sezone pokrenula su sveobuhvatnu analizu sistema zaštite i spasavanja – od opremljenosti i procedura do koordinacije i zakonodavnog okvira. Analiza bi, prema najavama ministarstva, trebalo da bude gotova do kraja januara 2026.

Iz MUP-a navode da je većina preporuka Državne revizorske institucije ispunjena, dok je posljednja – Program razvoja sistema zaštite i spasavanja – djelimično realizovana kroz donošenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa.

Zaključuju da nijedan sistem ne može biti potpuno spreman za ekstremne prirodne pojave, ali da kombinacija budžetskih, kreditnih i projektnih ulaganja predstavlja realan put ka jačanju kapaciteta zemlje, prenosi portal Vijesti.