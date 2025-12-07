Riječ je o trasi dugoj oko 10 kilometara, koja će biti dio budućeg saobraćajnog prstena oko Glavnog grada.

Podgorica se već duže vrijeme suočava sa rastućim saobraćajnim pritiskom, jer u gradu ima više od 100 hiljada registrovanih automobila. Zbog toga se izgradnja novih ključnih saobraćajnica smatra jednim od najvažnijih infrastrukturnih prioriteta Glavnog grada.

U tom kontekstu, pokrenuta je procedura za izgradnju obilaznice od Smokovca do Tološa, duge oko 10 kilometara, koja će biti dio budućeg saobraćajnog prstena oko Podgorice, potvrdio je direktor „Monteputa“ Milan Ljiljanić. Ova trasa se smatra jednim od najznačajnijih projekata za rasterećenje centralnih gradskih saobraćajnica.

Ljiljanić je za RTCG kazao da se dionica Mateševo–Andrijevica prolongirala zbog više faktora, ali da se na obilaznici Smokovac–Tološi očekuje brža tenderska procedura.

„Očekujemo kraće trajanje tendera za izbor izvođača. Ako sve bude teklo po planu, u prvoj polovini 2027. godine mogli bismo da krenemo sa radovima na obilaznici oko Podgorice“, naveo je Ljiljanić.

Uporedo sa tim, Podgorica sprovodi značajne infrastrukturne radove. U toku je rekonstrukcija Ulice Vojislavljevića u Zabjelu, koja će dobiti izgled bulevara sa četiri trake, dužine više od tri kilometra. Takođe, uskoro bi trebalo da počne izgradnja Zapadne obilaznice, od Komanskog mosta do Donje Gorice.

Saobraćajni stručnjaci upozoravaju da grad hitno treba nove saobraćajnice i jasniju organizaciju saobraćaja, dok apeluju na građane da automobile koriste samo kada je neophodno, kako bi se makar djelimično smanjio pritisak na postojeću infrastrukturu.

