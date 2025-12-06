Protiv Ministarstva odbrane tužbe se uglavnom podnose zbog prava iz radnog odnosa – prekovremenog rada, rada tokom praznika, razlika u zaradama, nepravilno obračunatog poreza, naknada za letački dodatak, povećanih troškova života i drugih prava zaposlenih.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U prvih devet mjeseci ove godine, Crna Gora je po osnovu izgubljenih sudskih sporova isplatila gotovo 18,7 miliona eura, pokazuju podaci Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa. Najveći dio iznosa, 8,78 miliona eura, potrošen je u trećem kvartalu.

U prva tri mjeseca 2025. godine, iz budžeta je na ime izgubljenih sporova isplaćeno 5,2 miliona eura, dok je u periodu april–jun taj iznos iznosio 4,71 milion.

Prema izvještaju Zaštitnika, najviše sporova vodi se protiv Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Protiv Ministarstva odbrane tužbe se uglavnom podnose zbog prava iz radnog odnosa – prekovremenog rada, rada tokom praznika, razlika u zaradama, nepravilno obračunatog poreza, naknada za letački dodatak, povećanih troškova života i drugih prava zaposlenih.

S druge strane, protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije tužbe se odnose na prekovremeni rad, specijalne i granične dodatke, naknade za odvojeni život, neiskorišćeni godišnji odmor, rad u komisijama, topli obrok, regres i navode diskriminacije.

Značajan broj tužbi podnesen je i zbog pitanja svojinskih prava, faktičke eksproprijacije zemljišta, gubitka ekonomskog interesa, te trajne nemogućnosti korišćenja nepokretnosti usljed eksproprijacije.

Do kraja septembra, Zaštitnik je naplatio 307.752 eura troškova postupaka. Istovremeno, u spornim predmetima koje je država dobila, procijenjena vrijednost iznosi 166,63 miliona eura u prva dva kvartala, dok je u trećem kvartalu uspješno vraćena nepokretnost od oko 500.000 kvadratnih metara.

U trećem kvartalu ove godine primljeno je ukupno 373 tužbe, pri čemu je najveći broj obrađen u Podgorici – 175, slijedi Bijelo Polje sa 139, a Kotor sa 59 tužbi.